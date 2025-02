ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Buy" belassen. Die Anlage in den Zahlungsabwickler werde immer beliebter, schrieb Analyst Justin Forsythe am Freitagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Umso intensiver werde auch die Debatte um eine Wachstumsbeschleunigung geführt. Er bleibt insgesamt sehr optimistisch./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 20:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 20:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012969182