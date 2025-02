Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will in der Wirtschaft und Energiepolitik eine radikale Wende. Sollten CDU/CSU Regierungsverantwortung übernehmen, so Söder gegenüber dem Handelsblatt, würde Deutschland neue Gaskraftwerke bauen und "eine eigene Gasförderung prüfen, anstatt von teurem Fracking-Gas aus den USA abhängig zu werden". Ohne Kernkraft werde es nicht gelingen, den industriellen Wohlstand zu halten, so D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...