Frankfurt (www.anleihencheck.de) - "Zinspause" in den USA, Zinssenkung in der Eurozone, etwas anderes hatte kaum jemand erwartet, so die Deutsche Börse AG.Im Handel mit Unternehmensanleihen kämen Papiere von VW, Fraport und MTU gut an, aber auch einige Mittelstandsanleihen.Sie hätten geliefert wie erwartet - die Notenbanksitzungen in den USA und der Eurozone seien ohne Überraschung verlaufen. "Die Märkte zeigten sich daher ziemlich unbeeindruckt", berichte Arthur Brunner, der für die ICF Bank Anleihen handele. Die US-Notenbank habe auf ihrer Sitzung am Mittwoch die Leitzinsen unverändert in der Spanne von 4,25 bis 5 Prozent gelassen. Die EZB habe auf ihrer Sitzung am Donnerstag den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt, der Einlagensatz liege jetzt bei 2,75 Prozent. Die Inflation sei auf gutem Weg und werde im Laufe des Jahres den Zielwert von 2 Prozent erreichen, habe es geheißen. ...

