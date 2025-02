Im vergangenen September erhielt Volkswagen in Indien einen Steuerbescheid in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar. Zustande am dieser gewaltige Betrag, da dem Unternehmen zu geringe Zahlungen für Einfuhrzölle seit dem Jahr 2012 unterstellt wurden. Genau dagegen zieht Volkswagen nun aber vor Gericht, wie das "Handelsblatt" unter Verweis auf Gerichtsunterlagen berichtet, welche der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen.Anzeige:Darin bezeichnet Volkswagen (DE0007664039) die Forderung als "unmöglich hoch" und sieht diese im ...

