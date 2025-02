FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung hat die jüngst ausgebremsten Aktien von Atoss zu Wochenbeginn wieder angeschoben. Die Papiere des Spezialisten für Workforce Management zogen bis zum Montagmittag um 3,5 Prozent auf 119,60 Euro an und zählten damit in einem schwachen Markt zu den wenigen Gewinnern im Nebenwerteindex SDax .

Die Anteilsscheine von Atoss hatten am Freitag nur im frühen Handel deutlich von erfreulichen Geschäftszahlen profitiert, denn die Kursgewinne waren schnell zusammengeschmolzen. Zum Handelsschluss war nur noch ein Plus von knapp ein Prozent geblieben. Am Montag nun sorgten frische Analystenkommentare für neuen Schwung, allen voran eine Empfehlung von Hauck Aufhäuser Investment Banking.

Analyst Finn Kemper hatte die Atoss-Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Damit signalisiert man auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Aufwärtspotenzial von mehr als zehn Prozent. Zudem wurde das Kursziel von 115,50 auf 145 Euro angehoben.

Atoss steigere seine Profitabilität auch bei anhaltenden Investitionen, schrieb Kemper. Der Experte hob dabei Atoss' starke wiederkehrende Umsätze, eine starke Preissitzungsmacht bei Unternehmenssoftware und eine disziplinierte Kostenkontrolle positiv hervor. Zudem trügen operative Effizienzsteigerungen dazu bei, die Kostensteigerungen im Laufe der Zeit auszugleichen. Insgesamt bekämen Anleger ein Wachstumsunternehmen mit Bewertungsdiscount.

Auch andere Experten äußerten sich zuversichtlich. Die Profitabilität habe aus den Eckdaten zum vierten Quartal herausgeragt, schrieb etwa Analyst Gustav Froberg von der Privatbank Berenberg. Der Fachmann Hannes Müller vom Analysehaus Warburg Research ergänzte, die Wachstumsstory sei bei weitem nicht zu Ende geschrieben.

Aus charttechnischer Sicht haben die Aktien von Atoss zu Wochenbeginn einen erneuten Anlauf unternommen, wichtige langfristige technische Widerstände dauerhaft zu durchbrechen. Sowohl am Freitag als auch am Montag aber konnte die 100-Tage-Durchschnittslinie nur kurz touchiert werden. Die am Markt stärker beachtete 200-Tage-Linie wurde jeweils knapp verfehlt. Sollte es den Atoss-Papieren gelingen, diese Marken nachhaltig zu überwinden, würde ein Kaufsignal vorliegen.