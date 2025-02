© Foto: Bildagentur-online/Ohde - picture alliance

Trumps neue Zölle schocken die Kryptomärkte, Bitcoin fällt stark und könnte weiter abrutschen.Die Kryptomärkte erlebten am Wochenende einen dramatischen Einbruch, nachdem US-Präsident Donald Trump seine angedrohten Importzölle gegen Kanada, Mexiko und China durchsetzte. Der Bitcoin-Kurs fiel am Sonntag um 7 Prozent auf 93.768,66 US-Dollar, wie Daten von Coin Metrics zeigen. Der CoinDesk 20 Index, der die größten 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung misst, stürzte um 19 Prozent ab. Ethereum rutschte um 20 Prozent und erreichte damit seinen tiefsten Stand seit November. Tarif-Schock löst Marktpanik aus Die Verkaufswelle begann bereits am Samstagabend, nachdem Trump ein Dekret …