Ethereum crasht: Jetzt ETH kaufen oder lieber in andere Kryptowährungen investieren?

Ein erneuter Flash-Crash sorgte in den heutigen Morgenstunden am Krypto-Markt dafür, dass viele Kryptowährungen rasant an Wert verloren haben. Ethereum zeigt sich hiervon besonders stark betroffen, denn die Kryptowährung fiel innerhalb weniger Stunden besonders stark.

Viele Anleger zeigen sich deshalb aktuell unsicher und verkaufen ebenfalls Teile der eigenen ETH-Reserven. Doch ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um Ethereum zu verkaufen oder doch eher die eigenen Krypto-Wallets mit den günstigen ETH-Token zu füllen? Wir verraten, ob es sich jetzt noch lohnt, in Ethereum zu investieren.

Wiederholt sich die Geschichte? Erneuter Flash-Crash beeinflusst Ethereum Kurs

Bereits vor einer Woche sorgte ein Flash-Crash dafür, dass Ethereum preislich einiges an metaphorischen Federn lassen musste, denn damals fiel die Kryptowährung von 3.300 US-Dollar auf knapp über die 3.000 US-Dollar-Marke, nur um sich innerhalb von 48 Stunden wieder zu erholen. Am vergangenen Freitag wurde sogar bei knapp unter 3.500 US-Dollar ein lokales Wochenhoch gemessen.

Der heutige Flash-Crash traf den ETH-Token allerdings noch stärker, denn bereits in der Nacht fiel der Kurs auf 3.000 US-Dollar, nur um dann in den heutigen Morgenstunden zwischenzeitlich sogar die Marke von 2.450 US-Dollar zu unterschreiten. Allerdings konnte sich der Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf ein Preisniveau von 2.588 US-Dollar erholen.

Der Ethereum (ETH) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Einen ähnlich starken Kursverlust gab es zuletzt Anfang August 2024: Damals dauerte es über zwei Monate, bevor der ETH-Preis erneut über die Marke von 3.000 US-Dollar steigen konnte. Viele Krypto-Investoren mit längerfristigen Anlagestrategien nutzten damals den niedrigeren ETH-Preis, um die eigenen Reserven zu füllen. Dies könnte sich auch im aktuellen Crash-Zyklus wiederholen, denn der vergleichsweise niedrige Preis könnte Großanleger überzeugen.

Der Grund für den aktuellen Krypto-Crash dürfte auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zurückzuführen sein, der bereits erste Zölle gegen Kanada, Mexiko und China eingeführt hat und weitere Zölle gegen die Europäische Union bereits plant. Die dadurch entstandene Unsicherheit am Finanzmarkt führte dazu, dass viele Krypto-Anleger ihre Positionen liquidierten, was wiederum den gesamten Markt in einen Flash-Crash führte.

