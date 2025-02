Ethereum Kurs: Preis ist heute deutlich unter 3000 Dollar zurückgefallen

Ethereums Kurs hat in den letzten Stunden einen deutlichen Rückschlag erlitten und ist erstmals seit Wochen wieder unter die wichtige 3000-Dollar-Marke gefallen. Die Gründe für den plötzlichen Einbruch sind vielfältig, doch vor allem wirtschaftliche Unsicherheiten in den USA und geopolitische Faktoren scheinen die Marktstimmung stark zu belasten. Anleger fragen sich nun, ob es sich nur um eine kurzfristige Korrektur handelt oder ob Ethereum weiter an Wert verlieren könnte.

ETH erlebte heute wie auch der Rest des Marktes eine massive Korrektur

Der Krypto-Markt erlebt innerhalb der letzten 24 Stunden eine massive Korrektur. So fiel die Gesamtmarktkapitalisierung aller Coins um 5,6 % zurück.

Deutlich härter als der durchschnittliche Markt wurde dabei noch einmal Ethereum getroffen. Der Coin fiel innerhalb der letzten 24 Stunden um knapp 10 % im Wert und wird damit gerade nur noch bei 2825 Dollar gehandelt. Somit ging natürlich auch der wichtige 3000-Dollar-Support verloren, um den ETH im Verlauf des letzten Monats noch mehrfach gekämpft hatte und über dem der Coin sich bisher noch hatte halten können.

Gleichzeitig fiel auch die Marktkapitalisierung von ETH auf 340 Milliarden Dollar zurück, während sich das Handelsvolumen aufgrund des erhöhten Verkaufsdrucks auf 40 Milliarden Dollar verdoppelte.

Hauptauslöser für die starke Entwertung von ETH und dem gesamten Krypto-Markt dürfte dabei unter anderem Donald Trumps Entscheidung sein, nun tatsächlich Strafzölle in Höhe von 25 % auf Importe aus Mexiko und Kanada sowie 10 % auf Importe aus China zu erheben.

Viele halten das für eine Gefährdung der weltwirtschaftlichen Stabilität, was Anleger verunsichert und vor allem auch große Investoren dazu bringt, ihr Kapital nun eher in sicherere Anlageklassen als in Kryptowährungen umzuschichten.

Die Frage ist nun verständlicherweise: Wie wird es für den Krypto-Markt und im speziellen für ETH weitergehen?

So könnte es nun für den Kurs weitergehen

Das wird sich natürlich erst im Verlauf der kommenden Wochen und Monate zeigen, wenn auch die Auswirkungen von Donald Trumps Entscheidung sichtbar werden. Sollte es tatsächlich zu einer dadurch ausgelösten Finanzkrise kommen, unter der auch die amerikanische Wirtschaft leiden würde, hätte das sicherlich auch weiterhin sehr negative Auswirkungen auf den Krypto-Markt und könnte einen Großteil der Gewinne der letzten Monate bei ETH wieder zunichtemachen.

Bereits jetzt ist der Coin deutlich von seinem Jahreshoch bei über 4000 Dollar zurückgefallen. Sollte sich die Lage an den Finanzmärkten noch weiter verschlechtern, könnte es in den kommenden Wochen jedoch gut und gerne auch noch weiter abwärts in Richtung 2500 Dollar gehen. Falls der Markt heute natürlich mit einem negativen Überschwung reagiert hat, könnte es jedoch auch sein, dass ETH zusammen mit einem Großteil des restlichen Kryptomarktes schnell wieder eine Erholung erlebt.

Quelle: CoinMarketCap.com

Das Wichtigste dabei wäre es, schnellstmöglich wieder über die 3000-Dollar-Marke hinauszukommen. Sobald das gelingt, wäre eine weitere Konsolidierung zwischen 3000 und 3600 Dollar möglich.

Grundsätzlich gibt es mit Donald Trumps Präsidentschaft ja auch viele positive Implikationen für den Krypto-Markt, die eine Krypto-Adoption im Generellen und mehr Kaufdruck bei Ethereum im Speziellen in den kommenden Monaten fördern könnten. Dennoch befindet sich ETH für viele Anleger derzeit in einer unsicheren Situation, weshalb sich viele nun eher für Investitionsalternativen wie jüngere Coins, wie beispielsweise WEPE von Wall Street Pepe, interessieren.

Viele Anleger investieren heute lieber in den neuen Presale-Meme Coin von Wall Street Pepe

Der Meme-Coin-Markt erlebt tagtäglich spannende Neuzugänge, und einer der interessantesten ist derzeit wohl WEPE. Das ist der Meme-Coin des Wall Street Pepe-Projekts, der derzeit noch im Presale verkauft wird. Schon der Name deutet an, dass das Projekt eine Mischung aus dem beliebten Frosch-Meme PEPE und dem Kultfilm The Wolf of Wall Street darstellen möchte, um Aufmerksamkeit zu generieren, und wie es scheint sind die Entwickler damit bisher sehr erfolgreich.

Jetzt WEPE kaufen

Neben der humorvollen Markenstrategie versprechen Sie zudem Informationen, die sonst nur Krypto-Walen zugänglich sind, direkt an die WEPE-Community weiterzuleiten. Wie genau dieses Konzept umgesetzt wird, bleibt zwar offen, doch es scheint bereits viele Investoren zu überzeugen. Das Projekt konnte im Presale bereits eine beeindruckende Summe von fast 70 Millionen Dollar an Funding generieren.

Quelle: Wallstreetpepe.com

Zum aktuellen Zeitpunkt ist WEPE noch nicht auf Börsen gelistet, sondern ausschließlich über die offizielle Website verfügbar. Dort kann der Coin über ein Presale-Widget zum Festpreis von 0,0003665 Dollar erworben werden. Der Kaufvorgang ist dabei besonders nutzerfreundlich gestaltet und lässt sich auch mit einer Bankkarte durchführen, was den Zugang auch für unerfahrene Investoren erleichtert.

Jetzt WEPE kaufen

Ein zusätzlicher Anreiz für potenzielle Anleger ist zudem die Möglichkeit, WEPE-Coins nach dem Presale zu staken. Mit einer jährlichen Rendite von bis zu 18 % bietet das Staking-Modell eine interessante passive Renditeoption neben möglichen Kursgewinnen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.