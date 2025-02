Der Goldpreis notiert aktuell bei 2.783 US-Dollar pro Feinunze und startet mit einem Minus von 0,59 % in die neue Handelswoche. Damit liegt er unter dem Handelsschluss der Vorwoche (2.799 US-Dollar). Marktbewegungen und makroökonomische Faktoren, insbesondere die jüngste Entscheidung von JPMorgan Chase & Co., große Mengen physischen Goldes bereitzustellen, beeinflussen den Kurs. Die Bank liefert Goldbarren im Wert von über vier Milliarden US-Dollar an die New Yorker Comex-Börse. Dieses Angebot fällt mit steigenden Preisen und einer erhöhten ...

