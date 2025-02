Flensburg (ots) -Die Flensburger Brauerei bekennt sich klar zu ihrer Heimat und ihrem Standort in Flensburg und zeigt damit ihre starke regionale Verwurzelung. Gleichzeitig entwickelt sich das Unternehmen besser als der Markt und geht mit den neuen "Flensburger Küstenlimos" einen wichtigen strategischen Schritt in Richtung Zukunft.Der rückläufige Trend im deutschen Biermarkt setzte sich auch 2024 fort: Der Inlandsabsatz sank um 2,0 %, während der Export um 1,6 % zulegte*. Dennoch verloren deutsche Brauereien insgesamt über eine Million Hektoliter - trotz aggressiver Preisaktionen großer Anbieter und Konzern-Brauereien. Die Lust der Deutschen auf Bier bleibt weiter verhalten.Trotz dieser Marktlage erzielte die Flensburger Brauerei ein solides Jahresergebnis. Der Absatz im Ausland stieg um 5,2 %, während im Inland nahezu das Vorjahresniveau gehalten wurde. Der Umsatz wuchs um weitere 1,8 % und erreichte rund 90 Mio. EUR.Getragen wurde dieses Ergebnis durch die erfolgreiche Einführung des Flensburger Strand-Lager. Mit rund 30.000 Hektolitern von der Markteinführung im März bis Dezember ist es die erfolgreichste Neueinführung aus dem Hause FLENS und wurde mehrfach ausgezeichnet**. In kurzer Zeit etablierte sich das Strand-Lager als viertbeste Sorte im internen Absatzranking - Grund genug, die Distribution und Vermarktung 2025 national auszuweiten.Auch die alkoholfreien Getränke entwickelten sich stark, allen voran das Flensburger Frei mit einem Wachstum von +11 % gegenüber dem Vorjahr. Eine neue Entalkoholisierungsanlage, die im Februar 2024 in Betrieb ging, bildetet die Grundlage für weitere hochwertige alkoholfreie Biere.Im laufenden Jahr erweitert die Brauerei ihr Sortiment mit einer neuen, eigenständigen Linie alkoholfreier Erfrischungsgetränke und geht damit einen wichtigen strategischen Schritt in Richtung Zukunft. Ab März werden in Norddeutschland unter der Marke "Flensburger Küstenlimos" drei Sorten - Cola, Limo Orange und Cola-Orangen-Mix - eingeführt. Dies sorgt neben den klassischen Bierprodukten für ein zweites Standbein zur Diversifizierung und weiteres Wachstum. Mit dem Slogan "Die erste Limo, die flenst" werden die Limonaden in der ikonischen Bügelverschlussflasche angeboten. Konzeptionell heben sich die neuen Küstenlimos von den bisherigen Produkten ab und erhalten einen eigenen Markenauftritt. Der Launch wird von einer umfangreichen Maßnahmenwelle begleitet. Auch technisch wurden die Produktionsanlagen auf die Prozesse zur Limonadenherstellung ausgerichtet und können bei steigender Nachfrage problemlos hochgefahren werden. "Die Flensburger Küstenlimos sind technisch, vertrieblich und marketingseitig bestens aufgestellt, um sich erfolgreich am Markt zu behaupten und langfristig zu wachsen", erklärt Jörn Schumann, Geschäftsführer der Flensburger Brauerei für den Bereich Marketing und Vertrieb.Internationales WachstumIm EU-Ausland, insbesondere in Italien, setzte sich das Wachstum der letzten Jahre erfolgreich fort. Während der Absatz im chinesischen Markt erneut zurückging, zeigten verstärkte Vermarktungsmaßnahmen in den Americas (Nord- und Lateinamerika) erste Erfolge und überkompensierten die Rückgänge. Neben den USA und Mexiko zählen nun auch Costa Rica, Kolumbien, Argentinien und Ecuador zu den Absatzmärkten."Unser Ziel ist klar: Wir möchten die Märkte weiter ausbauen und die Marke sowohl mit Fass- als auch Flaschenbier stärken", sagt Jörn Schumann und ergänzt "Unter dem Motto 'The only beer that makes some noise' wollen wir nicht einfach eine weitere deutsche Biermarke sein - mit dem charakteristischen plop' stehen wir für Spaß und Genuss und setzen auf eine langfristige Positionierung."Regionale Verantwortung und nachhaltige InvestitionenKonsequentes Kostenmanagement und gezielte Investitionen in die Technik ermöglichen diese Fortschritte und tragen zur Reduktion von Treibhausgasen bei. Seit Juni 2024 liefern Photovoltaikanlagen mit knapp 1.000 kW Peak rund 900.000 kWh pro Jahr, womit über 10 % des Strombedarfs gedeckt werden. Zudem wurden bis April 2024 mehr als 500 m² Dachfläche am Standort bienenfreundlich begrünt, was die Biodiversität fördert und das Raumklima in darunterliegenden Büros verbessert.Ein weiteres zentrales Projekt ist der Neubau des Sudhauses. "Nach geplanter Genehmigung im 1. Quartal 2025 soll der Bau sofort starten, damit ab Herbst 2026 die ersten Sude gebraut werden können", so Michael Seip, Geschäftsführer für den Bereich Technik. Parallel wird die Energietransformation weiter vorangetrieben, etwa durch die Planung von Anlagen zur Biogasgewinnung aus Abwasser und Wärmepumpen aus Abwärmequellen. Auch der Ausbau der Sortieranlage für durchmischtes Leergut ist ab 2026 vorgesehen.Um die Braukunst zu bewahren und den Einkaufsbereich zu stärken, streben wir im Jahr 2025 den Wiedereintritt in die Gemeinschaft der Freien Brauer an - ein Zusammenschluss von 46 mittelständischen Familienbrauereien aus Deutschland, Österreich und Luxemburg, die konzernfrei und seit Generationen in Familienbesitz sind.Diese Investitionen und Projekte dienen dazu, die Brauerei in Flensburg wirtschaftlich, ökologisch und nachbarschaftsfreundlich weiterzuentwickeln und sind ein klares Bekenntnis zur Region, zum Brauhandwerk und in die Zukunft.* Alle Angaben zur Entwicklung der Märkte beziehen sich auf die Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes 2025** Ausgezeichnet in der "Finest Beer Selection" mit 90 Punkten; Ausgezeichnet von der Rundschau für den Lebensmittelhandel als "Best Seller 2024"; Ausgezeichnet von der Lebensmittelpraxis als "Produkt des Jahres 2025"; Ausgezeichnet von dem International Taste Institute; Ausgezeichnet von der Getränke Zeitung als "Neuheit des Jahres 2024"Disclaimer: Die Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG ist Schleswig-Holsteins größte Privatbrauerei und beschäftigt zurzeit ca. 270 Mitarbeiter*innen. Sie wurde mehrfach mit dem Umweltpreis der Wirtschaft ausgezeichnet und schafft durch ständige Investitionen in Technik, Marke, Markt und Belegschaft eine ideale Verbindung zwischen Tradition und Moderne. Gebraut wird mit exzellentem Wasser in Mineralwasser-Qualität aus der hauseigenen Flensburger Gletscherquelle und mit Küstengerste aus Schleswig-Holstein. Durch das Würzekochsystem "Merlin" bleiben alle biologisch wertvollen Inhaltsstoffe im Bier enthalten. Das Sortiment der Flensburger Brauerei umfasst mit dem Neuzugang "Strand-Lager" und den neuen "FLENSBURGER KÜSTENLIMOs" 17 Produkte, die in den weltweit größten und modernsten Anlagen für Flaschen mit Bügelverschluss im Herzen Flensburgs abgefüllt werden.