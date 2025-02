© Foto: Soeren Stache/dpa

Der Wahlkampf in Deutschland geht in die heiße Phase und dürfte aus Börsensicht spannend werden. Analysten der britschen Bank Barclays haben nach Aktien gesucht, die von einem Regierungswechsel profitieren könnten.Beide Konstellationen könnten pro-wirtschaftliche Reformen mit sich bringen, darunter Steuersenkungen für Unternehmen und Bürger sowie neue Investitionsprogramme. Während die genauen Maßnahmen noch unklar sind, dürften sich diese Entwicklungen positiv auf Aktien und den Euro auswirken, schreiben die Analysten von Barclays in einer Analyse zur Bundestagwahl Demnach könnte die Wahl ein positiver Katalysator für den deutschen Aktienmarkt sein. Investoren könnten insbesondere bei …