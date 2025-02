München (ots) -"Herr Lindner, wie gerne würden Sie Olaf Scholz eine Torte ins Gesicht pfeffern?" Die vielsagende Antwort gibt es am Mittwoch, 5. Februar, im "World Wide Wohnzimmer" auf Joyn.Die Zwillinge Benni und Dennis Wolter haben in dieser Woche Wirtschaftsminister Robert Habeck (3. Februar) und Ex-Finanzminister Christian Lindner zu Gast.Politisch. Schlagfertig. Und herrlich absurd - das politische Line-Up im "World Wide Wohnzimmer":- Montag, 3. Februar, Robert Habeck im Talk: "Keine Chance - aber ich nutze sie!"Kanzlerchancen, Regierungskrisen und persönliche Fehler - Robert Habeck spricht Klartext und verrät, warum er bei "7 vs. Wild" teilnehmen würde.- Mittwoch, 5. Februar, Christian Lindner im Talk: "Es ist nicht mein Job, Kanzler zu werden"Vom Regierungsrückschlag bis zum Comeback-Plan: Christian Lindner spricht über seinen Rauswurf aus der Regierung, seine Zukunftspläne und warum er kein "Elon-Musk-Fanboy" ist.- Freitag, 14. Februar, Hochpetern mit Robert HabeckPolitik ist ein Hochseilakt - aber wie schlägt sich Robert Habeck beim echten Hochpetern? Taktik, Geschick und ein bisschen Risiko - wer hochpetert, kann tief fallen..."World Wide Wohnzimmer", immer montags, mittwochs und freitags ab 17 Uhr kostenlos auf JoynDie Serie wird von "PrettyWellDone" produziert.Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 42.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Luisa HollmannTel.: +49 (0) 89 9507 1185luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingNadine VadersTel.: +49 (0) 89 9507 1161Nadine.vaders@seven.oneInfos und Fotos: www.presse.joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5963092