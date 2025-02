Lübeck/Mainz (ots) -Gesellenbrief geschafft heißt es für 138 Fachkräfte des Hörakustiker-Handwerks aus ganz Deutschland, die in diesem Winter ihre Gesellenprüfung abgelegt haben. Die bundesweit zentrale Gesellenfreisprechung am 1. Februar 2025 fand in Lübeck statt und markierte den Abschluss ihrer dualen Ausbildung.Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), begrüßte die Nachwuchskräfte, Angehörige und Ehrengäste beim Abschlussfest im Kolosseum zu Lübeck und nahm die Freisprechung nach Handwerkstradition vor. "Sie sind befähigt, die Lebensqualität von Menschen mit Hörminderung zu verbessern. Diese Verantwortung ist groß, aber das Gefühl, wenn genau das geschieht und gelingt, ist unbeschreiblich!", sagte Eberhard Schmidt zu den Gesellinnen und Gesellen. In Deutschland gibt es laut Bundesinnung der Hörakustiker etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit. Fachkräfte des Hörakustiker-Handwerks stellen deutschlandweit die wohnortnahe Hörsystemversorgung sicher. "Die Hörakustik ist ein dynamisches und stets fortschrittliches Handwerk. Hier sind Präzision, Sorgfalt, Kundenorientierung und Offenheit für Innovationen genauso gefragt, wie der ständige Wille, sich persönlich und fachlich weiterentwickeln zu wollen", so Schmidt.Jörn Krüger, Direktor vom Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB), gratulierte den Gesellinnen und Gesellen der Hörakustik in seiner Laudatio zu ihrem anspruchsvollen Ausbildungsabschluss. Er würdigte die professionelle Prüfungsvorbereitung in ihren Ausbildungsbetrieben und am Campus Hörakustik, an dem bundesweit zentral der Berufsschulunterricht und die überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen stattfinden. "Mit dem Campus Hörakustik ist hier in Lübeck in vielen Jahren konstruktiver und erfolgreicher Zusammenarbeit eine einzigartige Berufsbildungsstätte entstanden, die in hervorragender Weise berufliche Aus- und Weiterbildung, aber auch akademische Ausbildung und Forschung miteinander verknüpft", so Jörn Krüger.Jens Rießen, Studiendirektor und Leiter der bundesoffenen Landesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS), richtete ein Grußwort an die Absolventinnen und Absolventen. Darin beglückwünschte er sie zum Gesellenbrief, der für ihre erfolgreiche Ausbildungszeit steht und den nächsten Schritt auf ihrem Berufsweg einläutet. "Im Handwerk finden sie eine hervorragende berufliche Zukunft und können dort für die nächsten 40 Jahre ihre Erfüllung finden", so Jens Rießen.Großer Dank aller galt den Ausbildungsbetrieben, Lehrkräften an der Berufsschule, Dozierenden an der Akademie sowie Prüferinnen und Prüfern, die zur Qualifizierung der frisch in den Gesellenstand gehobenen Hörakustikerinnen und Hörakustikern beigetragen haben.Christian Willam, Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses, verkündete die Ergebnisse der Gesellenprüfung in diesem Winter. Die Prüfungsbesten wurden geehrt. Die Band Veryable sorgte mit Livemusik für eine lockere Atmosphäre und einen schwungvollen Ausklang der Feier.Der Campus Hörakustik in Lübeck bietet mit seiner modernen Ausstattung sowie bestens qualifizierten Lehrkräften und Dozierenden den Auszubildenden im Hörakustiker-Handwerk exzellente Rahmenbedingungen für die Berufsvorbereitung. Zudem gibt es am Campus Hörakustik ein umfangreiches Weiterbildungskursprogramm. Dieses umfasst die Fortbildung zum Meister oder die Spezialisierung auf bestimmte Fachgebiete der Hörakustik wie beispielsweise die Hörsystemversorgung schwerhöriger Kinder (Pädakustik).Rund 2.350 Auszubildende erlernen derzeit das Hörakustiker-Handwerk. In rund 7.500 Hörakustiker-Betrieben versorgen etwa 18.000 Hörakustiker bereits ca. 3,7 Millionen schwerhörige Menschen in Deutschland mit Hörsystemen.Pressekontakt:Nadine Röser, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, roeser@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/5963103