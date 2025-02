Wien (www.fondscheck.de) - Börsenaltmeister Peter E. Huber setzt vor allem auf Value-Titel. Jede Menge günstiger Aktien finden er und das Team seines Mischfonds derzeit in Europa und Asien, so die Experten von "FONDS professionell".Die Bewertungen am globalen Aktienmarkt seien zwar hoch, aber Value-Investoren würden sich auch in diesem Umfeld zahlreiche attraktive Gelegenheiten bieten, so Jan David Meyer, Portfoliomanager bei Taunus Trust, beim FONDS professionell KONGRESS. Dass die Durchschnittsbewertungen so hoch seien, liege vor allem am teuren US-Markt und insbesondere den Mega Caps. In Europa und Asien würden sich dagegen zahlreiche günstige und werthaltige Aktien finden, wie Meyer erkläre, der mit Peter E. Huber und Norbert Keimling zum Portfoliomanagement-Team des vermögensverwaltenden Fonds Huber Portfolio (ISIN LU2372459979/ WKN A3CWG6) gehöre. ...

