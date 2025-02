NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pernod Ricard auf "Buy" belassen. Die ab Dienstag geltenden US-Einfuhrzölle für Waren aus Kanada und Mexiko könnten den Umsatz des Brauereikonzerns und Spirituosenherstellers Diageo um 1,5 Prozent sinken lassen, schrieb Analyst Andrei Andon-Ionita in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Campari rechnet er mit einer Belastung von 1 Prozent, während die Erlöse bei Pernod Ricard und Remy Cointreau nur geringfügig beziehungsweise gar nicht dadurch beeinträchtigt werden sollten. Unter den europäischen Bierbrauern drohe AB Inbev kaum Belastung./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2025 / 16:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2025 / 16:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120693