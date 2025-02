Der Wettbewerb im chinesischen Elektrofahrzeugmarkt verschärft sich zunehmend, was auch für Tesla spürbare Auswirkungen hat. Während der amerikanische Elektroautopionier keine monatlichen Verkaufszahlen für den chinesischen Markt veröffentlicht, zeigen die Erfolge der lokalen Konkurrenz eine deutliche Verschiebung der Marktkräfte. Besonders BYD konnte im Januar mit 300.538 verkauften Fahrzeugen seine Marktführerschaft unter Beweis stellen, was einem beachtlichen Jahreswachstum von 47,5 Prozent entspricht. Auch die Exportzahlen des chinesischen Herstellers verzeichneten mit einem Plus von 84 Prozent einen bemerkenswerten Anstieg. Newcomer wie XPeng und Xiaomi überraschten ebenfalls mit solidem Wachstum, während etablierte Akteure wie Li Auto und Zeekr Rückgänge hinnehmen mussten.

Handelspolitische Herausforderungen belasten Perspektiven

Die Situation wird durch neue handelspolitische Entwicklungen zusätzlich verschärft. Die jüngst verhängten US-Zölle auf Importe aus China in Höhe von 10 Prozent könnten die Wettbewerbsposition von Tesla im Vergleich zu den lokalen chinesischen Herstellern weiter beeinträchtigen. Allerdings profitiert Tesla im Gegensatz zu vielen traditionellen Autoherstellern von seiner US-basierten Produktion, wodurch sich die Risiken hauptsächlich auf die Zuliefererpreise beschränken. Branchenexperten gehen davon aus, dass diese Konstellation Tesla eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber den aktuellen handelspolitischen Verwerfungen verleiht.

