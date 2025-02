Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.02.2025 / 15:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Susanne Nachname(n): Fuchs

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5D64

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 43.94 EUR 13533.52 EUR 43.94 EUR 3690.96 EUR 43.94 EUR 4921.28 EUR 43.94 EUR 8612.24 EUR 43.94 EUR 30758.00 EUR 43.94 EUR 3690.96 EUR 43.94 EUR 6151.60 EUR 43.94 EUR 36909.60 EUR 43.94 EUR 29527.68 EUR 43.94 EUR 24606.40 EUR 43.94 EUR 489667.36 EUR 43.88 EUR 10267.92 EUR 43.86 EUR 12675.54 EUR 43.88 EUR 1316.40 EUR 43.88 EUR 11847.60 EUR 43.90 EUR 219.50 EUR 43.84 EUR 8943.36 EUR 43.86 EUR 4078.98 EUR 43.80 EUR 1445.40 EUR 43.80 EUR 1270.20 EUR 43.80 EUR 262.80 EUR 43.80 EUR 1051.20 EUR 43.80 EUR 5037.00 EUR 43.80 EUR 131.40 EUR 43.80 EUR 4993.20 EUR 43.88 EUR 6494.24 EUR 43.86 EUR 6228.12 EUR 43.84 EUR 1359.04 EUR 43.84 EUR 6532.16 EUR 43.80 EUR 6307.20 EUR 43.86 EUR 1798.26 EUR 43.82 EUR 9246.02 EUR 43.86 EUR 9210.60 EUR 43.84 EUR 8987.20 EUR 43.82 EUR 1314.60 EUR 43.82 EUR 1270.78 EUR 43.82 EUR 1314.60 EUR 43.82 EUR 1314.60 EUR 43.82 EUR 5258.40 EUR 43.82 EUR 6397.72 EUR 43.92 EUR 5270.40 EUR 43.90 EUR 6716.70 EUR 43.92 EUR 1317.60 EUR 43.92 EUR 5182.56 EUR 43.96 EUR 3516.80 EUR 44.06 EUR 6520.88 EUR 44.06 EUR 3745.10 EUR 44.04 EUR 2862.60 EUR 44.06 EUR 1233.68 EUR 44.06 EUR 5022.84 EUR 44.16 EUR 4018.56 EUR 44.14 EUR 5076.10 EUR 44.22 EUR 1282.38 EUR 44.22 EUR 5173.74 EUR 44.20 EUR 4022.20 EUR 44.18 EUR 6627.00 EUR 44.18 EUR 2209.00 EUR 44.22 EUR 1326.60 EUR 44.22 EUR 486.42 EUR 44.20 EUR 1591.20 EUR 44.20 EUR 2210.00 EUR 44.20 EUR 1591.20 EUR 44.20 EUR 1281.80 EUR 44.18 EUR 2562.44 EUR 44.18 EUR 1325.40 EUR 44.18 EUR 1369.58 EUR 44.18 EUR 3755.30 EUR 44.18 EUR 5434.14 EUR 44.14 EUR 6267.88 EUR 44.30 EUR 2525.10 EUR 44.26 EUR 1327.80 EUR 44.26 EUR 5399.72 EUR 44.30 EUR 2658.00 EUR 44.28 EUR 1284.12 EUR 44.28 EUR 1284.12 EUR 44.28 EUR 3852.36 EUR 44.32 EUR 1285.28 EUR 44.32 EUR 1329.60 EUR 44.32 EUR 3900.16 EUR 44.40 EUR 1642.80 EUR 44.40 EUR 5283.60 EUR 44.38 EUR 1553.30 EUR 44.38 EUR 3905.44 EUR 44.36 EUR 5145.76 EUR 44.44 EUR 3244.12 EUR 44.44 EUR 6843.76 EUR 44.42 EUR 3420.34 EUR 44.44 EUR 4577.32 EUR 44.44 EUR 11954.36 EUR 44.46 EUR 8358.48 EUR 44.48 EUR 4981.76 EUR 44.46 EUR 1689.48 EUR 44.46 EUR 1244.88 EUR 44.46 EUR 1244.88 EUR 44.46 EUR 3734.64 EUR 44.44 EUR 1288.76 EUR 44.42 EUR 2043.32 EUR 44.44 EUR 844.36 EUR 44.42 EUR 1776.80 EUR 44.42 EUR 1599.12 EUR 44.44 EUR 799.92 EUR 44.42 EUR 1465.86 EUR 44.44 EUR 1066.56 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 43.990229 EUR 992199.62 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.01.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA





03.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com