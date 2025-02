Die New Yorker Börsen dürften zu Wochenbeginn weiter unter den angekündigten US-Einfuhrzöllen auf Waren aus Mexiko, Kanada und China leiden. Bereits am Freitag hatte eine Sprecherin von US-Präsident Donald Trump mit deren Ankündigung für den Samstag den US-Aktienkursen eine kalte Dusche verpasst. In Kraft treten sollen die Zölle am Dienstag. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Montag über eine Stunde vor Handelsbeginn weitere 1,2 Prozent tiefer auf 43.990 Punkte. Den technologielastigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...