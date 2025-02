Die von US-Präsident Donald Trump am Wochenende angekündigten Strafzölle auf Importe aus China, Kanada und Mexiko schlagen an den Finanzmärkten hohe Wellen. Auch am Kryptomarkt fallen die Reaktionen heftig aus. Während der Bitcoin einen Teil seiner Verluste schon wieder aufholen konnte, brechen viele Altcoins brutal ein.Nachdem der Bitcoinkurs in der Nacht auf Montag kurzzeitig unter die Marke von 91.500 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar gefallen ist, sind am Montagvormittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...