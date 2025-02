Offener Fonds bietet Privatanlegern in Europa und Asien Zugang zur führenden europäischen Direct-Lending-Strategie von Ares

Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ("Ares"), ein weltweit führender Manager alternativer Anlagen, gab heute bekannt, dass ihr Ares European Strategic Income Fund ("AESIF"), ein offener Direct-Lending-Fonds, der Privatanlegern in Europa und Asien Zugang zur europäischen Direct-Lending-Strategie von Ares bietet, im ersten vollen Jahr seines Bestehens ein Gesamtvermögen von über 2,2 Milliarden Euro überschritten hat, unterstützt durch Kapital, das hauptsächlich über den Vermögenskanal beschafft wurde. AESIF, der 2024 erstmals für Einzelinvestoren verfügbar war, ist das erste Angebot in den Regionen Europa und Asien über die Ares Wealth Management Solutions ("AWMS")-Plattform.

AESIF ist darauf ausgelegt, ein diversifiziertes Portfolio bereitzustellen, das größtenteils aus direkt vergebenen, vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Darlehen an Unternehmen in Westeuropa besteht. Zum 31. Dezember 2024 war AESIF in über 230 Portfoliounternehmen aus verschiedenen Sektoren investiert. AESIF soll Einzelanlegern eine Kernertragslösung mit Schutz vor Kursverlusten und stabilen Renditen in einem Format bieten, das im Vergleich zu herkömmlichen alternativen Anlageprodukten niedrigere Mindestanlagebeträge aufweist.

"Wir sind stolz auf das große Interesse des Vermögenskanals an unserer europäischen Direct-Lending-Strategie, die wir seit 2007 institutionellen Anlegern anbieten", so Daniel Sinclair, Partner im Bereich European Direct Lending, und Andrea Fernandez, Leiterin des Produktmanagements und der Investor Relations für europäische Kredit- und Unternehmens-Secondaries bei Ares. "AESIF ermöglicht es Einzelinvestoren, von der Stärke der europäischen Ares-Plattform zu profitieren, einschließlich unserer Größe, unseres lokalen Netzwerks für die Beschaffung von Krediten, unserer Erfahrung in der Ausführung und unserer Fähigkeiten im Portfoliomanagement, während wir versuchen, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Da europäische Privatkredite immer sichtbarer und verbreiteter werden, glauben wir, dass wir gut positioniert sind, um auf unserer Erfolgsbilanz bei der disziplinierten Kapitalverwendung in Qualitätsinvestitionen aufzubauen und die langfristigen Ziele der Kreditnehmer zu unterstützen."

"Dieser Meilenstein ist ein Beleg für die starke Nachfrage, die wir bei Privatanlegern in ganz Europa und Asien beobachten, die ihr Engagement in alternativen Anlagestrategien erhöhen möchten", sagte Mark Serocold, Partner und EMEA-Leiter für Vermögensverwaltungslösungen. "Durch die Bereitstellung des Zugangs zu Ares' europäischer Direct-Lending-Strategie kann AESIF Privatanlegern eine Quelle für dauerhafte Erträge, ein überzeugendes Renditepotenzial und Flexibilität in einem semi-liquiden Format bieten. Wir freuen uns darauf, unser Angebot an Privatmärkten für Einzelinvestoren in EMEA weiter auszubauen, und schätzen die kontinuierliche Unterstützung unseres globalen Wealth Management Solutions-Teams und unserer Vertriebspartner."

Seit der Einführung von AWMS 2021 konzentriert sich Ares weiterhin auf die Skalierung seiner Vermögensplattform, um Finanzberatern und ihren Kunden Zugang zu privaten Märkten und Schulungen zu bieten. Mit einem wachsenden Team von etwa 150 Fachleuten in Büros in den USA, Europa und Asien stellt AWMS heute eine der am besten ausgestatteten Plattformen für die Vermögensverteilung und den Kundenservice in der alternativen Branche dar.

Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler Manager alternativer Anlagen, der seinen Kunden ergänzende primäre und sekundäre Anlagelösungen in den Anlageklassen Kredit, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur anbietet. Wir sind bestrebt, flexibles Kapital bereitzustellen, um Unternehmen zu unterstützen und Werte für unsere Stakeholder und innerhalb unserer Gemeinschaften zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit zwischen unseren Anlagegruppen streben wir an, über Marktzyklen hinweg beständige und attraktive Anlagerenditen zu erzielen. Zum 30. September 2024 verwaltete die globale Plattform der Ares Management Corporation Vermögenswerte in Höhe von rund 464 Milliarden US-Dollar und war in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.aresmgmt.com.

Als globale Marke der Ares Management Corporation ist Ares Wealth Management Solutions für die Produktentwicklung, den Vertrieb, das Marketing und das Kundenmanagement von Anlageangeboten für den globalen Vermögensverwaltungskanal zuständig. Die Aufgabe von AWMS besteht darin, Beratern und ihren Kunden Zugang zu innovativen, lösungsorientierten Investitionsmöglichkeiten über die Ares-Plattform mit branchenführenden Primär- und Sekundärstrategien in den Anlageklassen Kredit, Private Equity, Immobilien und Infrastruktur zu verschaffen. Durch sein Angebot an institutionellen und Einzelhandelsstrukturen in Verbindung mit einem hervorragenden Kundenservice und Bildungsressourcen unterstützt AWMS Investoren bei der Diversifizierung ihrer Portfolios mit Lösungen für den privaten Markt, die ein stetiges, langfristiges Wachstum anstreben. Weitere Informationen finden Sie unter www.areswms.com.

Anteile an AESIF wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaats oder einer Gerichtsbarkeit außerhalb der USA registriert. Die Anteile am AESIF dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten einer "US-Person" angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden einzelstaatlichen Gesetze vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Daher darf keine "US-Person" diese Pressemitteilung oder andere Materialien im Zusammenhang mit AESIF erhalten und sollte nicht auf deren Grundlage handeln oder sich darauf verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Dies ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit. Jegliche Interessensbekundung von potenziellen Investoren ist mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Potenziellen Investoren wird dringend empfohlen, den entsprechenden Prospekt und andere Materialien vollständig und sorgfältig zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Potenzielle Investoren sollten eigene Untersuchungen und Analysen von Ares, AESIF und den im entsprechenden Prospekt und anderen Materialien enthaltenen Informationen durchführen. Nichts in dieser Pressemitteilung oder den anderen anwendbaren Materialien sollte als Empfehlung für eine Investition in Wertpapiere oder als Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Bevor potenzielle Investoren eine Entscheidung über eine Investition in AESIF treffen, sollten sie die Informationen über Ares und AESIF sorgfältig prüfen und sich mit ihren eigenen Rechts-, Buchhaltungs-, Steuer- und anderen Beratern beraten, wenn sie die Vorzüge einer Investition in Betracht ziehen.

Es kann nicht garantiert werden, dass AESIF seine Anlageziele erreicht oder anderweitig in der Lage ist, sein Anlageprogramm erfolgreich durchzuführen. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Investor eine Rendite auf sein Kapital erhält, und daher sollte ein Investor nur dann in AESIF investieren, wenn er in der Lage ist, einen Totalverlust seiner Investition zu verkraften. Diversifizierung garantiert keinen Gewinn und schützt nicht vor Marktverlusten.

