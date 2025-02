Rotterdam (www.fondscheck.de) - Robeco hat das Vertriebsteam mit zwei Neueinstellungen am Standort Frankfurt am Main gestärkt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ab sofort übernimmt Dennis Bartsch als Sales Manager den Wholesalevertrieb des Asset Managers in Deutschland in der Region Mitte. Der 43-Jährige folgt auf Daniel Dehn, der sich ab sofort bei Robeco Deutschland verstärkt auf Großkunden aus Deutschland und Österreich konzentriert. Bartsch kommt von Vontobel, wo er als Senior Relationship Manager umfassende Erfahrungen im Geschäft mit Wholesale- und Retailkunden gesammelt hat. Zuvor war er als Vertriebsdirektor bei der Dekabank beschäftigt. Der gelernte Bankkaufmann, CFA-Charterholder und Betriebswirt VWA verfügt über knapp 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit Fokus auf Vertrieb sowie Kundenbetreuung und hat fundierte Kenntnisse in der Portfolioallokation. ...

