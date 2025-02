Wiesbaden/Hüttenberg (ots) -Am 16.01. wurde Wiesbaden zum Schauplatz des 4. Internationalen Speaker Slams, einem der renommiertesten Rednerwettbewerbe weltweit. Mit fast 200 Teilnehmern aus 26 Ländern, die in verschiedenen Sprachen ihre Themen präsentierten, brach das Event erneut Rekorde. Die Teilnehmer hatten lediglich vier Minuten Zeit, um ihre Botschaften mitreißend und überzeugend zu präsentieren - eine Herausforderung, die die Besten der Besten anzog.Eine bunte Vielfalt an TalentenDer Wettbewerb, der bereits in Metropolen wie New York, Wien und Hamburg stattfand, zogeine beeindruckende Vielfalt von Rednern an: Poetry Slammer, Weltmeister inverschiedenen Disziplinen, TV-Persönlichkeiten, Vertriebsexperten, Nationalspielerinnen, Ehrenamtspreisträger und ehemalige Bundesliga-Athleten waren nur einige der Teilnehmer. Die Vorauswahl garantierte, dass nur die talentiertesten Redner auf der Bühne standen.Henrik Lehnhardt - Ein Experte mit inspirierender BotschaftUnter den Teilnehmern war Henrik Lehnhardt, Experte für Management und Kommunikation. Der erfahrene Executive Coach, Wirtschaftsmediator und HR-Leader trat in der Kategorie Management und Kommunikation an und hinterließ beim Publikum einen bleibenden Eindruck. Mit seinem Vortrag "Neue Wege aus der Krise - Mit respektvoller Kommunikation zunachhaltigem Erfolg" führte Lehnhardt die Zuhörer durch eine mitreißende Mischung aus alarmierenden Fakten und einer persönlichen Geschichte, die für Gänsehaut sorgte.Eine Geschichte, die Brücken baut"Manchmal schreibt das Leben die unglaublichsten Drehbücher", begann Lehnhardt und zog das Publikum sofort in seinen Bann. Er nahm die Zuhörer mit ins Jahr 2020, inmitten der Herausforderungen der Pandemie, als er an einem Kommunikationsseminar bei Rene Borbonus in Hersbruck teilnahm. Der Zufall führte ihn dort zu einem Übungspartner, der sich intensiv auf ein Gespräch mit einem schwierigen und anstrengenden Kunden vorbereitete. Doch am zweiten Abend nahm die Geschichte eine Wendung, die wie aus einem Film zustammen schien: Auf dem Weg zum Auto hielt ihn der Übungspartner plötzlich auf. Mit einem nervösen Lächeln las dieser laut das Nummernschild von Lehnhardts Wagen vor - und die Erkenntnis traf beide wie ein Blitz. "Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder?" fragte der Mann. Er war Geschäftsführer eines Unternehmens und befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem langjährigen Rechtsstreit gegen Lehnhardts Unternehmen. Eine Klageschrift, unterschrieben von Lehnhardt selbst, war erst vor wenigen Tagen zuvor an ihn abgeschicktworden."Die Situation hätte nicht absurder sein können", schilderte Lehnhardt. Dort standen sie, zwei vermeintliche Gegner und Geschäftspartner, die sich durch Zufall als Übungspartner in einem Seminar wiederfanden. "Ich konnte sehen, wie ihm die Anspannung ins Gesicht geschrieben stand, aber wir beschlossen zu reden - ganz ohne Anwälte, ohne Vorwürfe, nur wir beide. "Was folgte, war ein intensiver Austausch - von den Seminarübungen inspiriert, aber nun mit enormem persönlichem Gewicht. Bei einem Glas Rotwein schafften sie es, die erste Brückezu schlagen. "Er gestand mir, dass wir sein wichtigster Kunde sind und einen erheblichen Prozentsatz seines Jahresumsatzes an uns hängen. Er konnte und wollte uns nicht verlieren. Ich erwiderte, dass wir ebenfalls weiterhin auf ihn angewiesen sind. Das war der Wendepunkt. Wir fanden nicht nur eine Lösung für den Konflikt, sondern entwickelten eingegenseitiges Verständnis, das alle Erwartungen übertraf.Drei Impulse für nachhaltigen ErfolgAus dieser ungewöhnlichen Begegnung leitete Lehnhardt drei zentrale Impulse ab, die er dem Publikum mitgab:1. Respektvolle Kommunikation öffnet Türen und schafft Vertrauen.2. Vom Standpunkt zum Bedürfnis: Wer die wahren Bedürfnisse seines Gegenübersversteht, findet Lösungen für scheinbar unüberwindbare Probleme.3. Eine entspannte Atmosphäre, beispielsweise bei einem Glas Rotwein, kann Wunder für die Lösung komplexer Konflikte bewirken.Ein Abend voller InspirationDer von Hermann Scherer ins Leben gerufene Speaker Slam bot den Teilnehmern nicht nur eine Plattform für ihre Botschaften, sondern auch die Möglichkeit, Teil eines Weltrekords zuwerden. Das Event, das durch seine Vielfalt an Themen und Rednern beeindruckte, zeigte einmal mehr, wie kraftvoll Worte sein können. Henrik Lehnhardt wurde für seinen inspirierenden Vortrag mit einem Award ausgezeichnet. Diese Ehrung unterstreicht die Bedeutung seiner Botschaft und die beeindruckende Art und Weise, wie er das Publikum begeisterte. Ebenfalls wurde der Speaker Slam auch online auf YouTube weltweit übertragen, was dem Event eine noch größere Reichweite verlieh. Menschen aus der ganzen Welt konnten die inspirierenden Reden live verfolgen und Teil dieser einzigartigen Veranstaltung sein. Lehnhardt hat mit seiner Botschaft gezeigt, dass respektvolle Kommunikation weit mehr ist als ein Soft Skill - sie ist ein zentraler Erfolgsfaktor für nachhaltiges Wachstum und Zusammenhalt in einer immer komplexeren Welt.

Pressekontakt:
Henrik Lehnhardt
Management & Kommunikation
Löffelgasse 2a 35625 Hüttenberg
TEL. 0152/09089780
lehnhardt83@gmail.com