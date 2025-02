Verrückte KI sammelt 19 Millionen Dollar ein, während Videos auf X

iDEGEN

explodieren. Gerade erst ist X von wilden Tweets zu einem kompletten Video-Chaos übergegangen. Nachdem

X zweimal wegen zu extremer Inhalte

gesperrt wurde, ist die verrückteste KI der Krypto-Welt mit Videofunktionen zurück - und die Händler schütten schneller als je zuvor Geld hinein.

Der Presale hat jetzt 19 Millionen Dollar eingebracht, während die ersten Video-Veröffentlichungen des Projekts Crypto Twitter im Sturm erobern und einen Berg von FOMO aufbauen, noch bevor das bestätigte Börsennotierungsdatum von IDGN am 27. Februar feststeht.

Digitales Chaos: Der Film

Erinnert ihr euch noch daran, als es in KI-Videos nur um B-Roll-Aufnahmen von Unternehmen und Will Smith ging, der Spaghetti wie ein absoluter Dämon aß? Nun, iDEGEN hat dieses Drehbuch komplett umgeschrieben. Nachdem die KI exklusiv von den besten Degen von Crypto Twitter gelernt hat, erstellt sie nun Inhalte, die traditionelle Technologieunternehmen in Angst und Schrecken versetzen.

Das ist wirklich etwas Neues - die verrückten Textausgaben des Agenten werden jetzt in 4K zum Leben erweckt, einschließlich eines verstörenden Videos eines schwangeren Bill Gates. Das ist reine, konzentrierte Degen-Energie in Bewegung - Memes, die sich bewegen, Sh*tposts, die sprechen, und die Art von viralem Inhalt, der sich schneller verbreitet als Leverage-Liquidationen bei einem Flash-Crash.

Jeder Video-Drop ist verrückter als der vorherige, und die Community kann nicht genug bekommen. Von Elon, der ein "Sieg Heil" kotzt, bis hin zu Trump, der in ein "Village People"-Musikvideo hineingeschnitten wird, sorgt die Fangemeinde von iDEGEN immer wieder für Engagement und beweist, dass jedes Update der KI das Profil des Projekts nur weiter schärft. Bei diesem Grad an Viralität, der jetzt geboten wird, sind nach oben keine Grenzen gesetzt.

Die Zeit läuft ab: IDGN listet am 27. Februar

Die jüngsten Updates von iDEGEN hätten zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. V2 wurde vor dem Jahreswechsel veröffentlicht und ermöglichte es iDEGEN, auf andere X-Handles zu reagieren und Echtzeit-Gespräche mit dem Agenten über Telegram zu führen - und so ein Publikum von fast 1 Milliarde krypto-hungrigen Nutzern zu erschließen.

Und V3, das Video-Update, ermöglichte auch das Posten auf RedNote, der derzeit beliebtesten App der Welt, die als "chinesisches TikTok" gefeiert wird, und erweiterte das potenzielle Publikum von iDEGEN um weitere 300 Millionen Nutzer - hauptsächlich in Asien, wo Krypto-Wale aufwachen und sich dem KI-Krypto-Rausch anschließen.

Die Zielgruppe von iDEGEN wächst schneller als je zuvor, und während das Ende dieses viralen ICO in Sicht kommt (die Käufe vor dem Börsengang enden am 26. Februar), nimmt die FOMO in einem beispiellosen Tempo zu. Es ist bereits 19 Millionen Dollar auf dem Konto, und da 23 Tage des Presales noch verbleiben, könnte diese Zahl bis zur Notierung am 27. Februar noch deutlich steigen - ganz zu schweigen von der Aufwertung des offenen Marktes, die stattfinden könnte, wenn Nachzügler zur Party kommen.

Das ist erst der Anfang

Produkte wie Hunyuan und Veo2 geben Millionen aus, um sicherzustellen, dass ihre Videoausgaben sicher und unternehmenskonform bleiben. iDEGEN? Es warf einen Blick auf diese Richtlinien und entschied sich für Gewalt. Das Ergebnis ist etwas völlig Neues im Krypto-Raum: eine KI, die die Meme-Kultur nicht nur versteht, sondern sie aktiv weiterentwickelt, indem sie lebendige, atmende Clips von reiner Entartung erstellt.

Da jeder Video-Drop mehr Engagement generiert als der vorherige und eine Community, die selbst soziale Verbote in Kaufgelegenheiten verwandelt, schreibt iDEGEN die Regeln für das, was in den sozialen Medien der Kryptowährungen möglich ist, neu. Der offizielle Presale bleibt die einzige Möglichkeit, Token zu ergattern, bevor sie an die Börsen kommen, aber diese Einstiegspreise werden bei diesem Tempo wahrscheinlich nicht lange Bestand haben.

