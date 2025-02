Mainz (ots) -Am Dienstag, 4. Februar 2025, startet die Ski-Alpin-WM im österreichischen Saalbach-Hinterglemm - ab Dienstag, 11. Februar 2025, überträgt "sportstudio live" im ZDF die Titelkämpfe auf den Pisten am Zwölferkogel im Salzburger Land. An dem ersten der fünf WM-Tage live im ZDF steht von 9.50 bis 11.15 Uhr und von 13.00 bis 14.15 Uhr die Team-Kombination der Frauen auf dem Programm, die bei dieser WM erstmals ausgetragen wird.Die Team-Kombination besteht aus Abfahrt und Slalom und wird jeweils bei den Frauen und Männern ausgetragen. Je zwei Athletinnen oder zwei Athleten bilden ein Duo. Wenn am ersten WM-Tag im ZDF die Team-Kombination der Frauen ansteht, tritt eine der Athletinnen aus dem jeweiligen Duo in der Abfahrt und die andere im Slalom an. Die Zeiten beider Läufe werden addiert, das schnellste Team gewinnt.Moderatorin Amelie Stiefvatter führt durch die ZDF-Übertragungen von der 48. Ski-WM, als ZDF-Ski-alpin-Experte ist Marco Büchel dabei. Die Team-Kombination der Frauen kommentiert ZDF-Reporter Julius Hilfenhaus. Fabian Meseberg ist der Kommentator bei der Team-Kombination der Männer am Mittwoch, 12. Februar 2025, von 9.50 bis 11.15 Uhr und von 13.00 bis 14.20 Uhr in "sportstudio live".Wer die WM-Titel 2025 im Riesenslalom gewinnt, lässt sich ebenfalls im ZDF und in der ZDFmediathek verfolgen: Am Donnerstag, 13. Februar 2025, ist von 9.40 bis 10.30 Uhr der erste Lauf im Riesenslalom der Frauen zu sehen, der zweite folgt von 13.00 bis 14.30 Uhr. Am Freitag, 14. Februar 2025, überträgt das ZDF von 9.40 bis 10.30 Uhr den ersten Lauf im Riesenslalom der Männer und den zweiten Lauf von 13.00 bis 14.30 Uhr.Das Abschluss-Wochenende der alpinen Ski-WMDas volle Wintersport-Programm, neben der alpinen Ski-WM auch mit der Biathlon-WM und den Weltcups im Skispringen, Bob und Rodeln, bietet das ZDF zudem am Samstag, 15. Februar 2025, von 9.30 bis 17.00 Uhr, und am Sonntag, 16. Februar 2025, von 10.15 bis 16.35 Uhr. Das ZDF-Team bei der alpinen Ski-WM meldet sich am Samstag ab 9.40 Uhr mit dem ersten Lauf im Slalom der Frauen - der zweite Lauf ist ab 13.05 Uhr im ZDF zu sehen. Der Slalom der Männer steht am Sonntag an - ab 10.15 Uhr mit dem ersten Lauf, ab circa 13.10 Uhr mit dem zweiten Lauf.Die alpine Ski-WM findet vom 4. bis 16. Februar 2025 in Saalbach-Hinterglemm statt, das nach 1991 zum zweiten Mal WM-Austragungsort ist. Elf WM-Titel werden dort diesmal vergeben, je fünf bei den Frauen und Männern sowie einer im Teamevent. Sechs der Titelentscheidungen sind bei "sportstudio live" im ZDF mitzuerleben. An den ersten WM-Tagen überträgt die ARD.Die alpine Ski-WM online auf sportstudio.deAuch zur alpinen Ski-WM finden Wintersportfreunde in den ZDF-Online-Angeboten eine große Informationsvielfalt: im Livestream, im Wintersport-Blog, im Liveticker oder über die Social-Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Co. können die Wettbewerbe verfolgt, kommentiert und diskutiert werden. News und Ergebnisse zu den WM-Rennen finden Zuschauerinnen und Zuschauer darüber hinaus im Sportressort des ZDFheute-Nachrichtenportals. Und wer die Live-Übertragungen verpasst hat, wird in der ZDFmediathek fündig: Highlights, ausgewählte Interviews und einzelne Wettbewerbe in voller Länge stehen zum Abruf bereit - auch mobil in der ZDFmediathek-App.Wintersport im ZDF wird angeboten mit Untertiteln und Audiodeskription.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenPressemappe "sportstudio live: Wintersport" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live-wintersport-1)Der Wintersport in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/sport/wintersport)Livestream, Alpine Ski-WM, Team-Kombination Frauen (https://www.zdf.de/sport/sportstudio-live/sportstudio-live---alpine-ski-wm---team-kombination-frauen-slalom-100.html)Livestream Alpine Ski-WM, Team-Kombination Männer (https://www.zdf.de/sport/sportstudio-live/sportstudio-live---alpine-ski-wm---team-kombination-maenner-abfahrt-100.html)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5963267