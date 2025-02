© Foto: Swen Pförtner/dpa

Das Jahr 2025 hat gut angefangen für Sartorius. Die guten Quartalszahlen in der vergangenen Woche krönten für die Aktie eine Mega-Rallye. Kein anderer DAX-Wert kann bei dieser Monatsperformance mithalten. Nach der Corona-Sonderkonjunktur im Jahr 2021 begann für die Aktie von Laborausrüster Sartorius eine lange Talfahrt. Doch so langsam scheinen die Papiere die Kurve zu kriegen, und auch Analysten sehen Licht am Ende des Tunnels. Die Aktie gibt nach einem Verlust von 34 Prozent im Jahr 2024 wieder Gas und hat seit Jahresanfang knapp 30 Prozent zugelegt. Nach einer Serie von Gewinnwarnungen hat Sartorius mit seinen vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal in der vergangenen Woche die …