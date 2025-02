Herzlich Willkommen zum "eMobility Update'. Zum Start in die neue Woche geht's bei uns heute um elektrische Transporter. Denn unter dem Namen Flexis geht ein neues Joint Venture an den Start, das neuartige E-Lieferwagen entwickelt. Hinter Flexis stecken der Autohersteller Renault, der von der Automarke Volvo unabhängige Nutzfahrzeug-Konzern Volvo Group und ein französischer Logistiker. Was die drei Partner konkret planen, erfahren Sie in den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...