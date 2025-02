Sie war einer der Aufreger am Freitag: Die auf Insider-Informationen gestützte Nachricht, dass sich Nvidia-Chef Jensen Huang mit Donald Trump im Weißen Haus treffen würde. Das Treffen wurde schon vor den DeepSeek-Turbulenzen angesetzt. Durch die damit verbundenen Turbulenzen bei der Nvidia-Aktie am vergangenen Montag hatte das Treffen aber zusätzlich an Brisanz gewonnen.Das Treffen zwischen Huang und Trump hat inzwischen stattgefunden. Thema sei "KI-Politik im Allgemeinen" gewesen, sagte ein Insider. ...

