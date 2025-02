Mitte Februar könnte Apple mit "Confetti" einem Medienbericht zufolge eine neue App veröffentlichen. Hinweise auf die Funktionen gibt es bereits. Der Name steht aber wohl noch nicht fest. Im Februar soll es "Confetti" regnen. Apples neue Anwendung steht laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman in den Startlöchern. Der Service soll an die iCloud angebunden sein und eine neue Möglichkeit bieten, Menschen zu Partys, Veranstaltungen und Treffen einzuladen. ...

