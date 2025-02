DJ Merz: Werde "niemals" mit der AfD zusammenarbeiten

Von Andrea Thomas

DOW JONES--CDU-Chef Friedrich Merz sieht in der AfD den Hauptgegner für die Union bei der Bundestagswahl und schließt eine Zusammenarbeit mit der vom Verfassungsschutz als in Teilen rechtsextrem angesehenen Partei aus.

"Wir werden mit der Partei, die sich da Alternative für Deutschland nennt, nicht zusammenarbeiten. Vorher nicht, nachher nicht, niemals", sagte Merz unter Applaus auf dem Parteitag der CDU in Berlin "Diese Partei steht gegen alles, diese Partei steht gegen alles, was unsere Partei und unser Land in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland aufgebaut hat."

Die AfD stehe gegen die Westbindung, gegen den Euro und gegen die Nato. Daher werde die Union gerade in diesem Wahlkampf alles tun, um die AfD so klein wie möglich zu machen.

"Es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Duldung, es gibt keine Minderheitsregierung. Sie ist der wichtigste Gegner für uns in diesem Wahlkampf. Wir wollen sie wieder klein machen", sagte Merz.

