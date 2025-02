Es war der Schock am Wochenende. US-Präsident Donald Trump kündigte Zölle gegen Mexiko, Kanada und China an. Alle Waren aus Mexiko und Kanada sollten mit 25 Prozent Zoll versehen werden. Bei chinesischen Gütern sollten es zehn Prozent sein. Doch schon am späten Montagnachmittag jetzt die Rolle rückwärts. Vorerst gibt es doch keine Zölle gegen Importe aus Mexiko. Die Börsen atmen merklich auf. Die Zölle gegen China und Kanada bleiben aber.Die USA setzen die angekündigten Zölle gegen Mexiko vorerst ...

