FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor einem eskalierenden Handelskonflikt hat am Montag am deutschen Aktienmarkt einen Kursrutsch ausgelöst. Der Leitindex Dax sackte um 1,40 Prozent auf 21.428,24 Zähler ab und stoppte damit jäh seine jüngsten Rekordrally, die am Freitag bei gut 21.800 Punkten gegipfelt hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 1,28 Prozent auf 26.388,15 Punkte.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende seine Drohung wahrgemacht und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängt. "Viele Marktteilnehmer hatten bei Trump auf eine Einsicht gehofft und wurden nun bitterlich enttäuscht", sagte der Marktbeobachter Christian Henke vom Handelshaus IG. An den Finanzmärkten herrscht Beobachtern zufolge jetzt die Sorge vor, dass die Zölle die Inflation in den USA wieder anheizen und Zinssenkungshoffnungen zunichtemachen. Trumps nächstes Ziel könnte die Europäische Union werden, für die er "ziemlich bald" mit Zöllen drohte.

Immerhin konnten die deutschen Aktienindizes am Nachmittag einen Teil ihrer deutlichen Tagesverluste wettmachen. Denn die USA setzen die angekündigten Zölle gegen Mexiko für einen Monat aus. Darauf hatten sich Trump und die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum in einem Telefonat geeinigt.

Aktuell ist der Nervosität am deutschen Aktienmarkt groß: Der VDax als sogenanntes Angstbarometer war zeitweise auf den höchsten Stand seit November letzten Jahres gestiegen. Die Beschlüsse von Trump gegen die US-Nachbarländer sowie China könnten sich indirekt auf die hiesige Wirtschaft auswirken./la/he

DE0008469008, DE0008467416, DE000A0DMX99