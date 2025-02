Ein ganz neuer Hit im internationalen Hotelgewerbe

ONE Development, die Entwicklungsgesellschaft für KI-unterstützte Boutiquehotels aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, stellt ONE/AD vor, eine innovative Unternehmung, die mit dem ersten Musical Boutique Hotel, das KI, Musik und Wellness kombiniert, neue Standards im Hotelgewerbe setzt Gemeinsame Gründer sind ONE Development und die Entertainment-Legende und Superstar Amr Diab. DO Boutique Hotels heben sich ab durch ein gewagtes Design, Wellness, aufregende Musik und KI.

The legend Amr Diab and Ali Al Gebely, Founder and Chairman of ONE Development unveil DO Boutique Hotels, the world's first AI-driven musical boutique hotel, blending music, wellness, and technology to redefine hospitality. LiveTheBeat (Photo: AETOSWire)

Die Reise- und Tourismusbranche erfreut sich weltweit eines starken Wachstums. Attraktive Zielorte ziehen immer mehr Besucher an, die innovative Unterkünfte und einen hohen Lebensstandard zu schätzen wissen. Der Start der neuen Hotelkette von ONE/AD dient einerseits der Unterstützung der Tourismusstrategie 2031 der VAE und andererseits der Länder, in denen die Hotelkette aktiv wird. So wird die Branche lokal und regional gefördert und die Projekte tragen zur Belebung der Wirtschaft bei, da sie attraktive Investments darstellen

Unsere Partnerschaft mit dem weltweit bekannten Sänger Amr Diab ist eine unkonventionelle Idee, die im Hotelgewerbe Aufsehen erregt ," sagte Ali Al Gebely Gründer und Chairman von ONE Development. "DO Boutique Hotels führt in den VAE eine Hotelkette mit einem vollkommen neuen Konzept ein. Musik, Design und KI verschmelzen miteinander und kreieren Räume, wo Luxus auf Inspiration trifft."

Al Gebely fügte hinzu: "Musik ist eine universelle Sprache. DO Boutique Hotels bieten Gästen einen inspirierenden Aufenthalt, geprägt von Musik, die Kreativität freisetzt. ONE Development bringt dabei wieder einmal seine Expertise im Immobiliensektor und seine Erfahrungen mit KI-unterstützten Konzepten ein. Diese Kombination setzt in der Branche mit einer Mischung aus Komfort, Eleganz und unvergesslichen Momenten neue Maßstäbe."

Amr Diab Gründer von DO Boutique Hotels sagte: Musik ist für mich die Art, mit anderen zu kommunizieren. Diese Vision übertrage ich nun auf das Hotelgewerbe. DO Boutique Hotels schaffen inspirierende Räume, wo Innovation, Kultur und Wellness aufeinander treffen und wo Reisende Exklusivität, Kreativität und bereichernde Kontakte finden."

DO Boutique Hotels werden unter dem Slogan Live the Beat betrieben. Geprägt von einem anspruchsvollen Lifestyle, werden alltägliche Momente in außergewöhnliche Erfahrungen verwandelt. Jedes Hotel ist ein vor Kreativität pulsierender Ort, der Gastfreundlichkeit neu definiert und zu einem neuen Lebensstil animiert.

