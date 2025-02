Trump-Strafzölle schockieren Märkte! Bitcoin, Ethereum, Gold & Aktien der Woche im Fokus

Anzeige / Werbung

Die US-Börsen starten mit deutlichen Abschlägen in die Woche. Die von Donald Trump angekündigten Strafzölle sorgen für Unsicherheit bei Investoren. Vor allem die großen Industrieunternehmen und Technologieaktien stehen unter Druck, da höhere Importkosten ihre Margen belasten könnten.

Bitcoin und Ethereum müssen zum Wochenbeginn Verluste hinnehmen. Der Bitcoin fällt unter die Marke von 100.000 USD und versucht sich im Bereich der wichtigen Unterstützung von 92.000 USD erneut zu stabilisieren., während Ethereum dynamisch unter 3.000 USD ausbricht.

Gold verzeichnet nach seinen jüngsten Höchstständen erste Gewinnmitnahmen. Der Euro verliert gegenüber dem US-Dollar und setzt seinen Abwärtstrend fort. Neue Jahrestiefs und sogar die Parität könnten in Kürze in den Fokus rücken. Rohöl hingegen versucht sich nach den jüngsten Rücksetzern oberhalb der Unterstützung von ca. 72 USD zu stabilisieren.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Nvidia, das nach der Nachricht über das chinesische KI-Start-up Deepseek unter Druck geraten ist. Die Konkurrenz im Bereich der Künstlichen Intelligenz wächst, was einige Investoren verunsichert. Dennoch bleibt Nvidia einer der führenden Player im KI-Segment. Auch Apple, Tesla, Meta und Microsoft standen vergangene Woche im Rampenlicht, nachdem sie ihre Quartalszahlen vorgelegt haben. Während Meta mit starken Werbeeinnahmen überzeugen konnte, enttäuschte Apple mit verhaltenen iPhone-Verkäufen, insbesondere in China. Tesla kämpft weiterhin mit Margendruck, während Microsoft mit seinem Cloud-Geschäft erneut punkten konnte. Am Freitag legten mit Exxon Mobil und Chevron zwei Ölgiganten ihre Quartalszahlen vor.

Beide Öl-Giganten stehen vor Herausforderungen durch schwankende Ölpreise. In dieser Woche stehen weitere spannende Quartalsberichte an. Besonders im Fokus stehen die Zahlen von Palantir, PayPal, AMD und Amazon. Palantir wird zeigen müssen, ob sein Wachstum im Bereich Künstliche Intelligenz weiter anhält. PayPal kämpft mit zunehmendem Wettbewerb im FinTech-Sektor. AMD könnte von der anhaltenden Nachfrage nach KI-Chips profitieren, während Amazon mit seinen Cloud- und E-Commerce-Zahlen überzeugen muss. Investoren warten gespannt auf die Entwicklungen, da diese Unternehmen bedeutende Marktimpulse liefern könnten.

Weitere Aktienanalysen gab es nach dem offiziellen Teil aus der Community zu besprechen.

