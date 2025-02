DJ Merz: Müssen Land der produzierenden Industrie bleiben

Von Andrea Thomas

DOW JONES--CDU-Chef Friedrich Merz will bei einem Wahlsieg der Union eine Wirtschaftswende in Deutschland herbeiführen und die Industrie stärken, damit Deutschland vom ökonomischen Schlusslicht wieder an die Spitze kommt. Deutschland befände sich das dritte Jahr in Folge in der Rezession. Der aktuellen Bundesregierung warf Merz vor, durch ihre Politik die Industrie zu gefährden. Deutschland solle ein Land der produzierenden Industrie bleiben, so Merz. Er schloss in seiner Rede eine Vermögensteuer oder Erhöhung der Erbschaftsteuer aus. Gleichzeitig betonte er, dass die Steuerlast für Unternehmen sinken müsse.

"Wir müssen in Deutschland ein Land der produzierenden Industrie bleiben. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, brauchen wir produzierende Industrie. Und wir werden deshalb den Hebel so schnell wie möglich umlegen und vor jeder Entscheidung, die eine neue Bundesregierung zu treffen hat, nur eine Frage stellen: Dient diese Entscheidung der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie, oder schadet sie", sagte Merz in seiner Rede auf dem Parteitag. "Wenn sie der Wettbewerbsfähigkeit dient, werden wir sie treffen. Wenn sie der schadet, werden wir sie nicht treffen."

Merz betonte zudem, dass die Union die kleinen und mittleren Unternehmen, das Handwerk und den klassischen Mittelstand nicht weiter belasten werde. Vielmehr werde man sie entlasten, damit sie und ihre Investitionen in Deutschland bleiben, Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden könnten. Das "Monstrum der überbordenden Bürokratie" müsse man überdies wieder in den Griff bekommen.

Eine Regierung unter Führung der Union werde den Arbeitsmarkt wieder in Ordnung bringen. Es geht darum, das Prinzip des Förderns und Forderns wieder stärker anzuwenden, so Merz.

"Deutschland wird wieder ein Land werden, in dem Fleiß, Leistung und Erfolg nicht länger argwöhnisch mit Neid und Missgunst begleitet werden, sondern anerkannt und belohnt werden. Das ist unserer Vorstellung von einem erfolgreichen Land", so Merz.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2025 11:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.