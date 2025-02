Die Furcht vor einem eskalierenden Handelskonflikt hat heute am deutschen Aktienmarkt einen Kursrutsch ausgelöst. Der Leitindex DAX sackte um 1,40 Prozent auf 21.428,24 Zähler ab und stoppte damit jäh seine jüngsten Rekordrally, die am Freitag bei gut 21.800 Punkten gegipfelt hatte. Der MDAX der mittelgroßen Werte fiel um 1,28 Prozent auf 26.388,15 Punkte.US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende seine Drohung wahrgemacht und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängt. ...

