Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick:Am Dienstag, den 4. Februar, stehen zahlreiche Quartalszahlen im Fokus. In Europa berichten UBS, BNP Paribas und Infineon, während in den USA Pepsico, Merck, Alphabet und AMD spannend sind. Wichtige Konjunkturdaten wie US-Industrieaufträge könnten zusätzliche Impulse für die Märkte liefern. Zudem finden Investor-Events von Texas Instruments und IBM statt. In China bleibt die Börse feiertagsbedingt ...

