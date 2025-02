© Foto: Xu Haiwei on Unsplash

Am Sonntag hat die Europäische Union offiziell mit der Umsetzung ihres Gesetzes für künstliche Intelligenz (KI) begonnen. Dadurch werden strenge Regeln und hohe Geldstrafen für Verstöße eingeführt.Das nunmehr in Kraft tretende KI-Gesetz verbietet bestimmte Anwendungen von KI, die als "inakzeptables Risiko" für EU-Bürger angesehen werden. Dazu gehören soziale Bewertungssysteme, Echtzeit-Gesichtserkennung und andere Formen der biometrischen Identifikation, die Menschen nach Herkunft, Sexualleben, sexueller Orientierung und anderen Merkmalen kategorisieren, sowie "manipulative" KI-Tools. Der weltweit erste KI-Gesetzgebung unterteilt in vier Risikokategorien. Neben verbotenen "inakzeptablen …