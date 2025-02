Ethereum führt massive Krypto-Korrektur an - Bitcoin fällt unter 93.000 Dollar

Die Kryptomärkte erleben derzeit einen der heftigsten Crashs der letzten Jahre. Innerhalb von nur 24 Stunden wurden Krypto-Positionen im Wert von über 2,2 Milliarden US-Dollar liquidiert, wobei Ethereum mit einem Kurssturz von mehr als 15 Prozent besonders stark betroffen ist.

Trump's neue Handelspolitik löst Panik an den Märkten aus

US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende neue Importzölle angekündigt, die den gesamten Finanzmarkt erschütterten. Die Maßnahmen umfassen 25 Prozent Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko sowie zusätzliche 10 Prozent auf chinesische Produkte, begründet durch den "International Emergency Economic Powers Act".

Der Gesamtkryptomarkt verlor infolgedessen über 10 Prozent und fiel auf 3,2 Billionen US-Dollar. Bitcoin rutschte kurzzeitig unter die 91.000-Dollar-Marke, während Ethereum auf 2.117 US-Dollar abstürzte. Auch andere Altcoins wurden stark getroffen, mit Liquidationen bei XRP (117 Millionen), Dogecoin (87 Millionen) und Solana (85 Millionen US-Dollar).

Wall Street Pepe zeigt sich resilient im Presale

Der Presale des Meme-Coins Wall Street Pepe ($WEPE) verzeichnet trotz der Marktturbulenzen weiterhin starkes Interesse. Mit bereits eingesammelten 67,8 Millionen US-Dollar und täglichen Zuflüssen von etwa 1,2 Millionen US-Dollar demonstriert das Projekt eine bemerkenswerte Dynamik.

Die Community wächst stetig, mit über 41.000 Followern auf X und mehr als 21.000 Mitgliedern auf Telegram. Vergleichbare Projekte wie Pepe Unchained ($PEPU) haben in der Vergangenheit Renditen von bis zu 769 Prozent für frühe Investoren erzielt, was die Erwartungen an Wall Street Pepe weiter steigert.

