Bitcoin-Crash: Handelszölle lösen historischen Kurseinbruch aus

Der Kryptomarkt erlebte am Wochenende einen beispiellosen Einbruch, der selbst die Auswirkungen des Covid- und FTX-Crashes in den Schatten stellt. Der Bitcoin-Kurs fiel unter die 92.000-Dollar-Marke, während viele Altcoins innerhalb eines Tages Verluste von 30 % oder mehr verzeichneten. Diese dramatische Entwicklung wurde durch die neuen Handelszölle ausgelöst, die Trump gegen Mexiko, Kanada und China verhängt hat.

Handelskrieg als Auslöser der Krypto-Krise

Die von Trump verhängten Handelszölle zielen darauf ab, die heimische Wirtschaft zu stärken und den Fentanyl-Import einzudämmen. Während die USA langfristig von diesen Maßnahmen profitieren sollen, zeigen sich kurzfristig bereits erhebliche Auswirkungen auf den Kryptomarkt.

Die Situation bleibt angespannt, da Trump harte Forderungen an die betroffenen Länder stellt. Obwohl diese Länder auf die USA angewiesen sind und Trump damit am längeren Hebel sitzt, ist eine weitere Eskalation nicht auszuschließen.

Solaxy-Presale als Alternative für Anleger

Während der aktuellen Marktunsicherheit suchen viele Anleger nach Alternativen, wobei besonders Initial Coin Offerings (ICOs) im Fokus stehen. Der Solaxy-Token ($SOLX) hat dabei besondere Aufmerksamkeit erregt und bereits über 17 Millionen Dollar im Vorverkauf eingesammelt.

Das Projekt überzeugt Investoren nicht nur durch die gestaffelten Preiserhöhungen während des Presales, sondern auch durch seine technologische Innovation als erste Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain. Diese soll das Netzwerk entlasten und Ausfälle sowie abgelehnte Transaktionen reduzieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.