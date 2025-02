The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2025ISIN NameCA37230M1059 GENIUS METALS INC.GB00BJ5JNL69 SDX ENERGY PLC LS 0,01NO0010887516 TECO 2030 ASA NK 0,01US0063513081 ADAMS RES. EN. INC.DL-,10US81374A1051 SECUREWORKS C. A DL-,01XS1180651587 ACHMEA 15/UND. FLR MTN