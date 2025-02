US-Präsident Donald Trump will möglichst bald amerikanische Astronauten auf den Mars bringen. Doch wie realistisch ist das Vorhaben? Der deutsche Astronaut Volker Maiwald zeigt sich skeptisch. Das sind seine Gründe: Donald Trump will die amerikanische Flagge auf dem Mars hissen. Dies kündigte er direkt in der Antrittsrede zu seiner zweiten Amtszeit an: "Wir werden unser festgeschriebenes Schicksal nach den Sternen zu greifen erfüllen und amerikanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...