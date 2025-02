The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute bekannt, dass Michael Bowes zum 1. April 2025 zum Executive Vice President, Chief People Officer, ernannt wurde und damit direkt dem Präsidenten und Chief Executive Officer, Stéphane de La Faverie, unterstellt ist. Als erste Führungskraft des Unternehmens mit dem Titel Chief People Officer wird Michael alle Bereiche von Global Human Resources beaufsichtigen, u.a. das Talentemanagement, die Karriereentwicklung und das Organisationsdesign, und mit einer auf den Menschen ausgerichteten Grundhaltung das Unternehmen vorantreiben, indem er sich auf den kontinuierlichen Aufbau einer spezifischen Unternehmenskultur konzentrieren wird.

"Michael ist eine dynamische Führungspersönlichkeit mit einer Menge Leidenschaft für Menschen und die Unternehmenskultur", sagte Stéphane. "Seine strategische Vision, sein Engagement für die Entwicklung von Talenten und seine Fähigkeit, die Zusammenarbeit innerhalb unserer globalen Organisation zu fördern, machen ihn zur idealen Führungskraft für die Gestaltung der Zukunft unserer Belegschaft. Michaels Beförderung zum EVP, Chief People Officer, ist Ausdruck seiner überragenden Erfolgsbilanz und seines unermüdlichen Engagements mit dem Ziel, ELC zu einem Ort zu machen, an dem sich alle Mitarbeiter entfalten, innovativ sein und wachsen können."

Michael kam 2015 zu ELC. Er leitete die globale Talenteakquise sowie das durchgängige Talentemanagement des Unternehmens, einschließlich der Bereiche Executive Talent Management, Talent Development und Enterprise Learning and Development. Er und sein Team haben erfolgreich einen neuen internen Talentemarktplatz, Mitarbeiterbefragungen und Programme für die Weiterentwicklung von Führungskräften eingeführt. Sein Engagement für die Unterstützung des persönlichen Wachstums der Mitarbeiter und für die Förderung einer integrativen Kultur wird durch seine Arbeit an verschiedenen Programmen und Mentoreninitiativen verdeutlicht.

Während seiner Zeit im Unternehmen hat Michael dieses Engagement persönlich unter Beweis gestellt, indem er Programme wie From Every Chair und Leading with High Touch vorangebracht hat, sich aktiv am Reverse-Mentor-Programm beteiligt und Entwicklungsmöglichkeiten für viele Teammitglieder innerhalb des Personalbereichs gefördert hat. Unter seiner Führung wurde das Engagement von ELC für die Förderung eines flexiblen, kollaborativen und vernetzten Arbeitsplatzes verstärkt.

Bevor er zu ELC kam, war er Managing Director of Executive Search bei Karen Harvey Consulting gewesen. Darüber hinaus hatte er leitende Positionen im Talentemanagement und als HR Business Partner bei führenden Einzelhandelsorganisationen inne, u.a. bei Coach, Nike, Tommy Hilfiger, Cole Haan und Saks Fifth Avenue.

Michael tritt die Nachfolge des Executive Vice President und Chief Human Resources Officer Michael O'Hare an, der seinen Ruhestand angekündigt hat und zum 1. April 2025 von dieser Funktion zurücktreten wird. Über die kommenden Monaten wird Michael eng mit Michael O'Hare zusammenarbeiten, damit ein nahtloser Übergang gewährleistet ist.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Dazu zählen auch Aussagen in verschiedenen Zitaten. Obgleich das Unternehmen der Auffassung ist, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen im Rahmen seines Wissens über seine Geschäftstätigkeit und seine betrieblichen Abläufe beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, gehören die Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie, einschließlich des Plans für die Gewinnerzielung und das Wachstum des Unternehmens, der erfolgreiche Übergang der Unternehmensführung und die anderen Faktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, beschrieben sind. Zu diesen gehört u.a. der jüngste Jahresbericht auf einem 10-K-Formular. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verantwortung für eine Aktualisierung der hierin oder an anderer Stelle gemachten zukunftsgerichteten Aussagen.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und ist verantwortlich für mehrere globale Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Gebieten unter verschiedenen Markennamen angeboten. Diese sind u.a.: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM mit The Ordinary, NIOD und BALMAIN Beauty.

