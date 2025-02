Die US-Börsen haben zum Wochenstart ihre zunächst deutlichen Verluste spürbar verringert. Die erratischen Entscheidungen in der US-Zollpolitik unter Präsident Donald Trump sorgten für einen neuen schwankungsreichen Handelstag. Trump, der am Wochenende die Einführung hoher Zölle auf Einfuhren in die USA aus Mexiko, Kanada und China genehmigt hatte, verschob im Tagesverlauf am Montag deren Einführung auf mexikanische Produkte um einen Monat.Der Dow Jones Industrial erholte sich von seinem Verlust ...

