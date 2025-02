Die Nemetschek SE verzeichnete am Handelstag eine deutliche Kursschwäche an der Frankfurter Börse. Der TecDAX-Wert rutschte im XETRA-Handel zeitweise um 1,7 Prozent ab und erreichte einen Tagestiefstand von 113,20 Euro. Trotz der aktuellen Kursschwäche liegt die Aktie weiterhin deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 79,30 Euro aus dem April 2024, was einem Aufschlag von mehr als 30 Prozent entspricht. Das erst kürzlich erreichte Jahreshoch von 117,50 Euro zeigt das grundsätzlich positive Momentum des Softwareunternehmens.

Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen eine robuste Entwicklung. Im dritten Quartal 2024 konnte Nemetschek den Umsatz um beachtliche 15,1 Prozent auf 253,03 Millionen Euro steigern. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,52 Euro. Die Dividendenprognose wurde auf 0,534 Euro je Aktie angehoben, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,48 Euro bedeutet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 105,89 Euro, was allerdings unter dem aktuellen Kursniveau liegt.

