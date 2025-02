Krypto News: Meme-Coins stürzen ab, war es das jetzt mit der Altcoin-Season?

Das Kryptoblutbad, das schon gestern seinen Anfang genommen hatte, setzte sich heute fort. Die Kryptoleitwährung Bitcoin fiel heute zeitweise auf einen Kurs von knapp 93.000 US-Dollar (aktuell 101.000 US-Dollar). Dementsprechend folgten die Altcoins. Ethereum korrigierte auf Wochensicht um knapp 15 %, Solana und XRP um knapp 11 %. Ganz besonders Federn lassen mussten allerdings die Meme-Coins, denn aufgrund ihrer hohen Volatilität neigen sie dazu, Marktbewegungen übertrieben abzubilden. DOGE korrigierte um 16 %,

SHIB um 15 % und PEPE um 20 %. Der Meme-Coin des US-Präsidenten stürzte sogar um 32 % ab, was nicht ohne Ironie ist. Denn seine Strafzölle, die er gegen China, Kanada und Mexiko verhängte, sind nicht ganz unschuldig an dem Chaos, das aktuell auf dem Aktien- und Kryptomarkt herrscht.

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit setzen Anleger und Investoren lieber auf sichere Anlagevehikel als auf die volatilen Kryptowährungen. Das trifft die Meme-Coins gleich doppelt hart, denn im sowieso schon volatilen Kryptouniversum gehören sie zu den volatilsten Coins.

Buy the Dip - die Kurskorrektur als Chance sehen

Ob die Altcoin Season mit der aktuellen Kurskorrektur endgültig Geschichte ist oder ob der ganz große Bullrun doch noch kommt, lässt sich an dieser Stelle nicht genau prognostizieren. Das liegt an der, bereits oben erwähnten, Volatilität der Kryptowährungen. Man kann natürlich jetzt sofort alle Kryptos panisch verkaufen, die man besitzt, um vermeintliche Verluste so gering wie möglich zu halten. Man kann aber auch tief durchatmen und die Ruhe bewahren. Es gibt nämlich durchaus Trader und Investoren, die Kursdellen dafür nutzen, Coins nachzukaufen und um neue Token in ihr Portfolio aufzunehmen. Ein heißer Anwärter könnte beispielsweise MEMEX sein, der native Token des ersten Meme Coin Index der Welt.

Meme Index - der weltweit erste Meme-Coin-Index

Warum nur einen Meme-Coin, wenn man doch (fast) alle haben kann?

Meme Index setzt als erster dezentralisierter Meme-Coin Index neue. Investoren haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Indizes, die sich in Zusammensetzung und Risikoprofil unterscheiden.

Der Titan Index vereint etablierte Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe. Durch ihre hohe Marktkapitalisierung gelten sie als vergleichsweise stabil. Zwar sind massive Kursgewinne hier eher unwahrscheinlich, doch im Vergleich zu Bitcoin oder Ethereum bietet dieser Index nach wie vor überdurchschnittliche Renditechancen.

Für eine ausgewogene Balance zwischen Risiko und Ertrag bietet sich der Moonshot Index an. Er enthält Token mit einer Marktkapitalisierung zwischen 250 Millionen und einer Milliarde US-Dollar. Das Renditepotenzial ist höher als beim Titan Index - allerdings auch das Risiko.

Wer bereit ist, etwas mehr zu wagen, könnte sich für den Midcap Index interessieren. Dieser konzentriert sich auf Token mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 und 250 Millionen US-Dollar und vereint sowohl etablierte als auch vielversprechende neue Projekte. Mit möglichen Renditen im Bereich des Vier- bis Zwanzigfachen ist das Potenzial enorm - aber auch die Volatilität entsprechend hoch.

Für echte Adrenalinjunkies gibt es den Meme Frenzy Index. Hier finden sich die riskantesten, aber zugleich chancenreichsten Meme-Coins. Diese exotischen, spekulativen Token bergen das Potenzial für explosionsartige Gewinne - wer hier investiert, spekuliert auf die ganz großen 100-fach-Renditen. Aber Achtung! So hoch wie die Gewinne sein können, sind eben auch die Verluste, die drohen können.

Meme Index Presale - so kannst du dabei sein

Der Zugang zum Meme Index erfolgt über den MEMEX Token, der aktuell im Presale erhältlich ist. Ein MEMEX kostet derzeit 0,0158443 US-Dollar. Um als Early-Bird-Investor einzusteigen, muss lediglich eine Wallet (z. B. Best Wallet) mit der Projekt-Website verbunden werden. Zahlungen sind in ETH oder USDT möglich - alternativ kann auch per Kreditkarte investiert werden.

Hier Wallet verbinden und MEMEX im Presale kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.