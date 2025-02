Best Wallet Screener-Empfehlung steigt 142 % in 2 Wochen

Auf dem Markt der digitalen Geldbörsen hat sich die Best Wallet mit ihrem Token-Screener einen Namen gemacht, da dieser früh Coins vorgestellt hat, welche anschließend häufiger höhere Kursgewinne verbuchen konnten.

Dies ist neben vielen weiteren ein Grund für das hohe Nutzerwachstum der App und das enorme Verkaufstempo während des Presales, der bisher mehr als 9,04 Mio. USD eingeworben hat. Somit hat Best Wallet den Status als führender Anwärter im Bereich der Web3-Wallets weiter gestärkt.

Ein Grund für die hohen Mittelzuflüsse ist der Erfolg von Memecoins wie $PEPU, welcher innerhalb von zwei Wochen ein Kursplus von 142 % verzeichnet hat. Frühe Anleger hätten sogar ihren Einsatz mehr als versiebenfachen können.

Einige dieser Gewinne fließen wiederum in die Best Wallet selbst. Somit zeigt sich bisher keine Verlangsamung des Verkaufstempos. Allein über die vergangenen fünf Tage konnte das Projekt mehr als eine halbe Million US-Dollar erzielen.

Die $BEST-Coins mit vielfältigen Vorteilen sind noch rabattiert über den Presale für einen Preis in Höhe von 0,02385 USD erhältlich. In weniger als 25 Stunden wird die aktuelle Verkaufsrunde allerdings abgeschlossen und eine weitere Preiserhöhung erfolgen.

Best Wallet wählt frühzeitig einen der erfolgreichsten Memecoin-Presales

Der Vorverkauf von Pepe Unchained hat im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt, da es der erste Memecoin war, welcher durch ein Fundraising mehr als 73 Mio. USD erzielt hat. Somit hat er hat den Namen "erfolgreichster Presales des Jahres 2024" erhalten.

Zurückzuführen ist der Erfolg von Pepe Unchained unter anderem auf die Partnerschaft mit Best Wallet. Denn somit wurde der Coin in der Rubrik "Upcoming Tokens" angezeigt und war für die Nutzer der App leicht verfügbar, die sich auf diese aufgrund der vielseitigen Funktionen und Vorteile gestürzt haben. All dies hat auch $PEPU geholfen.

Bisher war die Trefferquote der Best Wallet bei der Auswahl der unterstützten Coins hervorragend. So befinden sich frühe Vorverkaufsinvestoren, welche ihre Assets gehalten haben, noch immer 73,5 % im Plus, was für eine solch kurze Zeit bemerkenswert ist. Bis vor wenigen Stunden wären es sogar 203,5 % und somit mehr als bei BTC in derselben Zeit gewesen.

Dennoch erfolgten für Pepe Unchained heute die ersten Gewinnmitnahmen aufgrund des Release und der vorherigen hohen Anstiege von 142 % innerhalb von nur zwei Wochen. Dieser ging bis zum unteren Ende des Trendkanals, welcher einen guten Boden bietet, an welchem der Coin abgeprallt ist und mit einem attraktiveren Chance-Risiko-Verhältnis erhältlich ist.

Chart von Pepe Unchained | Quelle: DEXTools

Der Grund für das hohe Wachstum ist, dass es sich nicht nur um einen einfallslosen Launchpad-Memecoin mit einem Bild, sondern einen nützlichen Utility-Memecoin handelt. So hat das Team unter anderem eine Layer-2, eine Bridge, eine DEX, ein Entwicklerförderungsprogramm und nun ein Memetoken-Launchpad herausgebracht.

All dies kann durch die natürliche Nachfrage den Coin unterstützen. Zudem haben viele Anleger in ihm ein ähnliches Potenzial wie in Pump.Fun erkannt, welches derzeit noch der Marktführer ist. Pepe Unchained möchte diesen mit einer überarbeiteten Version herausfordern, wobei er im Gegensatz zu Pump.Fun auf dem etablierteren Ethereum positioniert ist.

Best Wallet eröffnet die Welt zum Web3

Das Angebot der Best Wallet umfasst jedoch nicht nur eine Screening-Funktion für Krypto-Presales. Darüber hinaus bietet sie zahlreiche weiter Vorteile, welche die Nutzer angezogen und überzeugt haben.

Insbesondere sind dabei Kostenersparnisse durch die Implementierung von 200 dezentralen Protokollen und 20 Cross-Chain-Bridges hervorzuheben. Denn mit ihrer Hilfe können die Investoren die Preise der unterschiedlichsten Anbieter vergleichen, um langfristig viel Geld zu sparen.

Zudem legt das Team der Best Wallet großen Wert auf eine gute Nutzererfahrung. Deshalb wurden zahlreiche On- und Off-Ramping-Möglichkeiten mit mehr als 100 Fiatwährungen bereitgestellt, welche unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten unterstützen.

Bemerkenswert ist auch die Kompatibilität mit über 60 Blockchains und die leichte Adoption, da sich bereits existierenden Wallets integrieren lassen. Somit steht den Nutzer ein Großteil des Web3 zur Verfügung, sodass sie sich zahlreiche Wallets und leicht verlierbare Zugangspasswörter sparen können.

Ebenso werden dApps von Dritten in der Anwendung bereitgestellt, was ein enormes Steigerungspotenzial in Aussicht stellt. Möglicherweise könnte sich die Best Wallet als einer der führenden App-Marktplätze des Web3 etablieren.

Tired of juggling multiple wallets? Same.



Best Wallet lets you import all your wallets so you can manage, trade, and track your crypto without the hassle of switching apps.



Simple, seamless, and stress-free.



https://t.co/he5kzra7TY pic.twitter.com/3uTgGCmX6c - Best Wallet (@BestWalletHQ) January 27, 2025

Angeboten wird die Best Wallet über den Google Play Store und Apple App Store, wobei die Einrichtung besonders einfach vonstattengeht. Dies ist auch ein weiterer Grund für die Beliebtheit, da sich die Anwender auf die Angebote konzentrieren können, ohne von der Technologie abgelenkt zu werden.

So können Sie am Vorverkauf der Best Wallet teilnehmen

Der Markt der Kryptowährungen entwickelt sich immer weiter und so gibt es mittlerweile nicht mehr nur Ethereum als das Internet der dezentralen Anwendungen. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Anbieter hinzugekommen, welche die technologische Komplexität aufgrund von Interoperabilitätsproblemen noch vergrößert haben.

Einseitig ausgerichtete Wallets sind mittlerweile nicht mehr zeitgemäß und so wird eine neue Generation benötigt, welche die Nutzerwünsche erfüllen kann. Genau an dieser Stelle setzt die moderne Best Wallet mit ihrem vielversprechenden Ansatz an.

Für die Anwendung sowie die Partnerangebote bietet der eigene $BEST-Coin zahlreiche Vorteile wie Rabatte, höhere Staking-Zinsen, exklusive Partner-Angebote und mehr. Angesichts des hohen Nutzerwachstums dürfte die Nachfrage nach dem eigenen Token ebenfalls zunehmen sowie höhere Kurs begünstigen.

Derzeit werden die $BEST-Coin über die Website und die Anwendung selbst offeriert. Dabei werden unterschiedliche Kryptowährungen wie ETH und USDT sowie Fiatwährungen akzeptiert. Sollten Sie einen anderen Coin wie BTC haben, lässt sich dieser über die Best Wallet auch schnell und einfach in einen kompatiblen Token umtauschen.

Best Wallet v2.4.5 is Live!



You can now claim tokens directly within your Upcoming Tokens tab.



Claim your tokens without leaving your wallet

Clear breakdown of your gas fee whilst claiming

A smoother, safer way to secure your tokens



Update your Best Wallet… pic.twitter.com/hALfGGrBML - Best Wallet (@BestWalletHQ) February 3, 2025

Bemerkenswert sind die Entwicklungsfortschritte der Best Wallet, so können seit dem Update v2.4.5 die Coins der Presales direkt in der App beansprucht werden. Bald soll auch noch einen eigene Debitkarte hinzukommen, von welcher die mehr als 250.000 regelmäßig aktiven Nutzer profitieren können.

Die neuesten Informationen über die Best Wallet finden Sie auf X, Telegram und Discord.

Jetzt mehr über Best Wallet erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.