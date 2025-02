AdvanCell, ein Unternehmen für Radiopharmazeutika in der klinischen Phase, das innovative Krebstherapeutika entwickelt, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Serie-C-Finanzierung in Höhe von 112 Millionen US-Dollar bekannt. Diese Meilenstein-Finanzierungsrunde wurde von SV Health Investors Sanofi Ventures Abingworth und SymBiosis gemeinsam angeführt. Zusätzliche Unterstützung kam vom bestehenden Investor Morningside sowie von den neuen Investoren Tenmile Brandon Capital und anderen.

Seit seiner Gründung im Juni 2019 hat sich AdvanCell aus dem Glauben an das Potenzial der Targeted Alpha Therapy zu einem globalen Unternehmen mit 60 leidenschaftlichen Teammitgliedern, einer 40.000 Quadratmeter großen Produktionsstätte, einer erstklassigen präklinischen Infrastruktur, einem potenziell erstklassigen Medikament gegen Prostatakrebs, das sich in der Erprobung befindet, und einer umfangreichen und sich entwickelnden Pipeline von Vermögenswerten entwickelt.

Diese Investition wird AdvanCells laufende Bemühungen unterstützen, seine Produktionskapazität zu erweitern, die klinische Entwicklung seiner Pipeline von Radionuklidtherapien zu beschleunigen und seine Mission voranzutreiben, Krebspatienten weltweit lebensverändernde Behandlungen anzubieten.

AdvanCell nimmt derzeit Patienten in die Kohorte mit der höchsten Dosis seiner multizentrischen TheraPb Ph I/II-Dosiseskalationsstudie der ADVC001 für metastasierenden Prostatakrebs auf, eine potenziell erstklassige zielgerichtete Alphatherapie. Die Studie soll die Sicherheit und Wirksamkeit der Pb-212-basierten Radionuklidbehandlung nachweisen.

Im Rahmen der Finanzierung sind Jamil M. Beg von SV Health Investors, Christopher Gagliardi von Sanofi Ventures und Bali Muralidhar von Abingworth dem Vorstand von AdvanCell beigetreten. Sie bringen umfassende Branchenkenntnisse mit, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, und schließen sich den bestehenden Vorstandsmitgliedern Bill Ferris AC Anthony Aiudi Kevin Cameron und Andrew Adamovich an.

Jamil M. Beg Partner bei SV Health Investors, kommentierte:

"Wir freuen uns, das Wachstum von AdvanCell zu unterstützen und eine Rolle auf seinem bemerkenswerten Weg durch die Leitung dieser überzeichneten Serie C zu spielen. Wir haben uns intensiv mit dem Bereich der Radionuklidtherapien befasst und sind zuversichtlich, dass AdvanCell mit einem erstklassigen Pb-212-PSMA-Programm und einer erstklassigen Produktionsplattform heraussticht. Das außergewöhnliche Team, die Technologien, die robuste Infrastruktur, die Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Pharmaunternehmen und die Fähigkeit, konsequent umzusetzen, versetzen das Unternehmen in die Lage, die Ergebnisse für Patienten wirklich zu verändern. Wir freuen uns, AdvanCell dabei zu unterstützen, sein Potenzial bei der weltweiten Umgestaltung der Krebsbehandlung auszuschöpfen."

AdvanCell wurde in der Überzeugung gegründet, dass gezielte Alpha-Therapien den Verlauf der Krebsbehandlung verändern könnten und dass die skalierbare Versorgung mit Isotopen die Entwicklung mehrerer praxisverändernder Medikamente ermöglichen würde. Radionuklidtherapien für Prostatakrebs und gastroenteropankreatische neuroendokrine Tumore haben die Patientenversorgung verändert. Die gezielte Alpha-Therapie mit Pb-212 hat das Potenzial, diesen Fortschritt weiter voranzutreiben, indem sie die radiobiologischen und physikalischen Eigenschaften von Pb-212 nutzt, um lebensverändernde Behandlungen für Patienten zu entwickeln.

"Diese erfolgreiche Finanzierungsrunde der Serie C zeigt das große Vertrauen in unsere Vision und unsere Fähigkeiten", sagte Andrew Adamovich CEO von AdvanCell. "Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Investoren, insbesondere für die langfristige Unterstützung durch Morningside, und freuen uns, neue Partner begrüßen zu dürfen, die unser Engagement für die Umgestaltung der Krebsbehandlung teilen. Mit dieser Finanzierung ist AdvanCell gut positioniert, um unsere Produktionsabläufe zu skalieren und unsere innovativen Therapien auf dem Weg zur Kommerzialisierung voranzutreiben."

Die Finanzierung der Serie C stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg von AdvanCell dar, ein weltweit führendes Unternehmen für radionuklidbasierte Krebstherapeutika zu werden.

Über AdvanCell

AdvanCell hat sich der Entwicklung innovativer Krebstherapien verschrieben, die sich die Kraft zielgerichteter, Alpha-emittierender Radionuklide zunutze machen. Durch die Kombination fortschrittlicher Fertigungskapazitäten mit modernster Wissenschaft und klinischen Entwicklungskapazitäten strebt AdvanCell die Bereitstellung neuartiger Behandlungen an, die die Ergebnisse für Krebspatienten weltweit verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.advancell.com.au

Über SV Health Investors

SV Health Investors ist ein führender Fondsmanager im Gesundheitswesen, der sich dafür einsetzt, in die bahnbrechenden Entwicklungen im Gesundheitswesen von morgen zu investieren. Die SV-Fonds investieren in verschiedenen Phasen, geografischen Regionen und Sektoren und verfügen über Fachwissen in den Bereichen Biotechnologie, Demenz, medizinische Geräte, Wachstum im Gesundheitswesen und Gesundheitstechnologie. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 2 Milliarden US-Dollar und einer wahrhaft transatlantischen Präsenz mit Büros in Boston und London hat SV ein umfangreiches Netzwerk aus talentierten Investmentprofis und erfahrenen Branchenveteranen aufgebaut. Seit seiner Gründung 1993 hat SV in mehr als 200 Unternehmen investiert, diese gegründet und aufgebaut und damit globale Talente, Unternehmer und Pharmapartner angezogen. Bis heute haben diese Investitionen zur Lizenzierung von 26 neuartigen Medikamenten und sechs neuen Medikamentenklassen geführt, die in der Lage sind, Indikationen mit ungedecktem medizinischem Bedarf zu behandeln und positive Auswirkungen auf die Patienten zu haben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.svhealthinvestors.com.

Über Sanofi Ventures

Sanofi Ventures ist der Risikokapitalarm von Sanofi, der sich auf Investitionen in vielversprechende junge Unternehmen im Gesundheitswesen konzentriert. Das Unternehmen unterstützt bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Biotechnologie, digitale Gesundheit und Biowissenschaften, die mit der Mission von Sanofi übereinstimmen, Patienten weltweit lebensverändernde Behandlungen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sanofiventures.com.

Über Abingworth

Abingworth ist eine führende transatlantische Investmentgesellschaft für Biowissenschaften und Teil der globalen Investmentgesellschaft Carlyle (NASDAQ: CG). Abingworth unterstützt die Umwandlung von Spitzenforschung in neuartige Medikamente, indem es erstklassigen Managementteams, die Unternehmen von Weltrang aufbauen, Kapital und Fachwissen zur Verfügung stellt. Seit 1973 hat Abingworth in über 185 Unternehmen im Bereich Biowissenschaften investiert, was zu über 50 Fusionen und Übernahmen und mehr als 75 Börsengängen geführt hat. Unsere therapeutisch ausgerichteten Investitionen lassen sich in drei Kategorien einteilen: Start- und Frühphase, Entwicklungsphase und klinische Co-Entwicklung. Abingworth unterstützt seine Portfoliounternehmen mit einem Team erfahrener Fachleute in Büros in London, Menlo Park (Kalifornien) und Boston. Weitere Informationen finden Sie unter www.abingworth.com.

Über SymBiosis Capital Management

SymBiosis ist eine Investmentfirma, die sich auf die Förderung von Innovationen im Bereich Biotherapeutika für schwere und lebensbedrohliche Krankheiten konzentriert. Die Firma investiert in bahnbrechende Medikamente in verschiedenen Krankheitsbereichen, Finanzierungsphasen und geografischen Regionen, wobei der Schwerpunkt auf Programmen liegt, die sich in der Erprobung am Menschen befinden oder kurz davor stehen. SymBiosis verwaltet derzeit ein Portfolio von mehr als 30 Investitionen und verfügt über erhebliche, langfristige Kapitalzusagen zur Finanzierung zukünftiger Investitionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.symbiosis.vc oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250203400676/de/

Contacts:

Wenden Sie sich bei Medienanfragen an:

Andrew Adamovich

CEO

E-Mail: contact@advancell.com.au

Telefon: +612 8000 4199