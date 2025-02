PEPU Kurs Prognose: Wie geht es nach dem Launchpad weiter?

Am 3. Februar wurde die Memecoin-Launchplattform Pepe Pump Pad nach den Audits gestartet und hat dem eigenen $PEPU-Coin schon in den Vortagen zu bedeutenden Kursanstiegen von zeitweise mehr als 142 % verholfen.

Das Launchpad verwendet die eigene Ethereum-Skalierungslösung Pepe Net, welche blitzschnelle und günstigere Transaktionen ermöglicht. Gleichzeitig profitiert diese von der höheren Sicherheit von Ethereum, auf dessen Chain die Daten abgesichert werden.

Das Memecoin-Launchpads Pump.Fun auf Solana hat einen großen Erfolg gehabt. Wie dieses die niedrigeren Gebühren und die höhere Geschwindigkeit der SOL-Chain genutzt hat, tut es nun das Pepe Pump Pad mit dem Pepe Net und somit auf Ethereum. Somit könnte es der Chain wieder zu alter Größe verhelfen, nachdem diese an Solana bedeutende Marktanteile verloren hat.

Einen Eindruck von dem Potenzial von Pepe Unchained kann die Entwicklung von Pump.Fun geben.

Pump Pad is now live.https://t.co/trhEjLSL9j



Learn more about how to pump below - Pepe Unchained (@pepe_unchained) February 3, 2025

Pepe Pump Pad kann wie Pump.Fun eine Milliardenchance sein

Beeindruckend hat sich das Memecoin-Launchpad Pump.Fun entwickelt, welches seit Jahresbeginn auf über 6 Mrd. gestartete Coins aus diesem Sektor kommt. Zudem hat es der Anbieter geschafft, 56,7 % aller DEX-Transaktionen der Solana-Chain auszumachen.

Aber auch die hohe Anzahl von 13 Mio. Wallets, welche mit der Plattform interagieren, sind ein weiteres Indiz für dessen hohe Adoption. Dabei erzielt Pump.Fun tägliche Gebühreneinnahme im Umfang von zuletzt 2,68 Mio. USD.

Datum Tägliches Volumen (USD Millionen) 25.01.2025 509,37 26.01.2025 219,96 27.01.2025 180,49 28.01.2025 25,43 30.01.2025 171,78 31.01.2025 108,39 01.02.2025 552,8

Pump.Pad soll sich im Vergleich zu Pump.Fun durch Sicherheit und niedrigere Gebühren auszeichnen

Trotz des Erfolges ist bei Pump.Fun nicht alles glattgelaufen. So ist es zwar einfach, einen Coin zu starten, dennoch schaffen es mit 1,5 % nur die wenigsten von ihnen an die dezentralen Kryptobörsen. Somit scheint es also noch einige unlösbare Herausforderungen zu geben, einen langfristigen Wert für die Tokenersteller zu schaffen.

Zudem gibt es Mängel bezüglich der Qualität der auf Pump.Fun gestarteten Memecoins. Ebenso liegen Betrugsprobleme vor, da Betrüger von der Plattform angezogen werden. Aber auch der Start der Streaming-Funktion und der damit verbundenen Veröffentlichung von kriminellen Handlungen hat die Plattform belastet.

All diesen Probleme ist sich das Team von Pepe Pump Pad bewusst. Deshalb soll die einfache Klick-Launchplattform mit ihrer Anti-Rug-Sicherheit noch bessere Lösungen als Pump.Fun bieten.

Die Liquidität an den Börsen hat das Team gesperrt, sodass Rug Pulls auf diese Weise verhindert werden. Zudem verzichtet es auf die Einführung von Kauf- und Verkaufssteuern, was wiederum weitere Betrugstechniken unschädlich macht.

Solche Sicherheitsmaßnahmen zeigen, dass das Team bemüht ist, Betrug einzugrenzen und die Adoption der Plattform zu fördern.

Pepe Pump Pad treibt $PEPU-Kurs in die Höhe

Mithilfe des Pepe Pump Pads können auch Anfänger ohne Programmierkenntnisse schnell ihren eigenen Memecoin starten. Somit macht sich das Projekt den Megatrend zunutze, wobei die Memetoken noch immer mit dem Mindshare die sozialen Medien dominieren.

Viele Investoren sind bereits aufmerksam dem X-Profil von Pepe Unchained gefolgt und haben die Chance des bevorstehenden Launches für sich genutzt. So konnte der $PEPU-Coin durch das Antizipieren bereits um 142 % steigen.

Daraufhin kam es zu den ersten Gewinnmitnahmen im Zuge eines Sell-the-News-Events, welches am oberen Ende des Trendkanals erfolgte und bis zur unteren Unterstützung ging. An dieser kam es schnell zu einem Bounce, da Anleger das Niveau für einen Kauf des Dipps genutzt haben.

Das Allzeithoch von 0,06858 USD hat der $PEPU-Coin zuletzt am 13. Dezember erreicht. Damals hat der Memecoin eine Marktkapitalisierung von mehr als 400 Mio. USD erzielt. Würde er nur dieses Niveau wieder erklimmen, entspräche dies vom aktuellen Preis einem Gewinn von 438 %.

So können Sie mit dem Pepe Pump Pad beginnen

Für die Nutzung des Pepe Pump Pads müssen Sie zunächst den $PEPU-Coin über die Pepu Bridge auf die eigene Layer-2 übertragen. Diese finden Sie auf der Überbrückungs-Website, wobei Sie darauf achten müssen, dass Ihre Wallet eigenständige Netzwerke akzeptiert.

Zu dieser Art von Wallets gehören:

Metamask

Coinbase Wallet (Nur Wallets mit Wiederherstellungsphrase)

Trust Wallet (nur Android oder Browsererweiterung)

Rainbow Wallet (Browsererweiterung)

Diese Wallets funktionieren nicht:

Binance Web3 Wallet

Coinbase Smart Wallet

Best Wallet

ByBit (Cloud Wallet)

Wie die Website von Pepe Unchained anmerkt, ist es wichtig, die Wallet genau zu überprüfen, bevor eine Überbrückung durchgeführt wird. Sollten dabei Fehler auftreten, kann man die Hilfeseite in Anspruch nehmen.

Auf der Überbrückungsseite können die Nutzer die Layer-2 von Pepe Unchained ihrer Wallet hinzufügen. Danach lassen sich die Assets zwischen den Chains überbrücken.

Anschließend öffnen Sie das Staking-Dashboard, verbinden Ihre Wallet und wählen "Stake on L2" aus. Somit ist die Überbrückung erfolgreich und Sie können die Layer-2, doppelte Staking-Belohnungen und das Pump.Pad für die Tokenerstellung nutzen.

PEPU Kurs Prognose

Durch den Start des eigenen Launchpads kann für eine natürliche Nachfrage nach dem $PEPU-Coin gesorgt werden, die sich wiederum unterstützend auf den Kursverlauf auswirkt. Somit könnte Pepe Unchained noch einmal leichter das Allzeithoch testen.

Zudem darf nicht vergessen werden, dass er im Unterschied zu Pump.Fun eine Investmentmöglichkeit für Kleinanleger bereitstellt. Somit können auch sie von dem großen Erfolg dieses Sektors profitieren.

Derzeit kommt Pepe Unchained bei Telegram auf 28.284 Abonnenten und bei X auf 80.000, was bereits eine bemerkenswerte Gemeinschaft ist. Mit der DEX, der Bridge, dem Launchpad und den attraktiveren Konditionen der Layer-2 könnten noch schneller neue Nutzer gewonnen werden, wobei durch das Entwicklerförderungsprogramm weitere Angebote hinzukommen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.