Die Münchner Wafer-Hersteller Siltronic plant eine deutliche Reduzierung der Dividende für das Geschäftsjahr 2024. Der Vorschlag sieht eine Ausschüttung von lediglich 0,20 Euro je Aktie vor, was einen massiven Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,20 Euro darstellt. Bei insgesamt 30 Millionen ausgegebenen Stückaktien ergibt sich eine Gesamtausschüttung von 6 Millionen Euro. Diese einschneidende Maßnahme begründet das Unternehmen mit der anhaltenden Nachfrageschwäche im Halbleitermarkt und dem Fokus auf organisches Wachstum. Die Ankündigung wirkte sich unmittelbar auf den Aktienkurs aus, der im nachbörslichen Handel um etwa zwei Prozent nachgab.

Ausblick und Berichtstermine

Die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 wird Siltronic am 4. Februar 2025 präsentieren. Der vollständige und geprüfte Jahresbericht folgt am 6. März 2025. Die Aktionäre werden über den Dividendenvorschlag auf der für den 12. Mai 2025 terminierten Hauptversammlung abstimmen. Mit dieser strategischen Neuausrichtung der Dividendenpolitik signalisiert das Unternehmen eine klare Priorisierung der Unternehmensentwicklung gegenüber Aktionärsrenditen in herausfordernden Marktbedingungen.

