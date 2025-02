Die Position von Tesla im wichtigen kalifornischen Markt zeigt deutliche Risse. Wie aktuelle Daten der California New Car Dealers Association belegen, verzeichnete der Elektroautohersteller im vergangenen Jahr einen Rückgang der Fahrzeugzulassungen um etwa 12 Prozent. Besonders stark betroffen war das Model 3, dessen Verkaufszahlen um rund 36 Prozent einbrachen. Trotz dieser Entwicklung konnte sich das Model Y mit knapp 129.000 verkauften Einheiten als meistverkauftes Fahrzeug in Kalifornien behaupten, während vom Model 3 noch etwa 53.000 Exemplare ausgeliefert wurden. Die rückläufigen Zahlen markieren bereits den fünften aufeinanderfolgenden Quartalsrückgang bei den Zulassungen, was Analysten als bedenkliches Signal für die Marktposition des Unternehmens werten.

Herausforderungen im Wettbewerbsumfeld

Die Gründe für den Absatzrückgang sind vielschichtig. Neben den gestiegenen Zinsen, die potenzielle Käufer abschrecken, sieht sich Tesla einem verschärften Wettbewerb durch chinesische und europäische Automobilhersteller ausgesetzt. Die Einführung des überarbeiteten Model 3 sowie die allgemeine Marktsättigung im Premium-Segment tragen zusätzlich zu den Herausforderungen bei. Auch die mögliche Streichung der Steuergutschrift von 7.500 Dollar für Elektrofahrzeuge unter einer künftigen Regierung könnte die Verkaufszahlen weiter belasten, wobei selbst potenzielle neue kalifornische Fördermaßnahmen Tesla-Fahrzeuge möglicherweise nicht einschließen würden.

